Слабая статистика надавила на индексы Китая. Остальной АТР вырос

На азиатской сессии одним из основных событий дня стал выход экономической статистики в Китае. Данные оказались разочаровывающими.

Промпроизводство в апреле выросло на 5,9% в годовом выражении, в то время как прогнозы предрекали 6%. Розничные продажи за год выросли на 10%, хотя ожидалось 10,5%. И, наконец, инвестиции в основные активы выросли на 12% при предполагавшихся 13,5%. В итоге оба китайских индекса завершили день в миноре.

Остальные индикаторы региона выросли, а австралийский и корейский индексы — и вовсе закончили день на недельных максимумах.

S&P/ASX 200 вырос на 0,7% и дошел до максимума за неделю. Трейдеры сочли вчерашний отчет о федеральном бюджете страны благоприятным для работы рынка. Поставщики электроники JB Hi-Fi и Harvey Norman прибавили 21,5 и 5% соответственно. Поставщик офисного оборудования и другой техники Westfarmers вырос на 1,5%. Рост цен на нефть и золото поддержал ресурсный сектор. Горнодобывающие компании Santos и Newcrest Mining прибавили 0,6% и 2,8%.

Shanghai Composite потерял 0,56%. Китайский индекс ушел в красную зону после выхода макростатистики, хотя с начала торгов начал было расти. Биржа в Шанхае колебалась между небольшими прибылями и убытками весь день. Брокерские дома и страховщики дешевели. Founder Securities подешевела на 3,1%; Haitong Securities стала дешевле на 2,7%. Страховые компании Ping An Insurance и China Life Insurance закрылись с понижением, соответственно, на 2,2% и 1,8%.

Hang Seng тоже погрустнел и ушел в минор на 0,57%. «Дочка» британского банковского гиганта HSBC, Hang Seng Bank, подешевела на 2,8% на новостях о продаже своей доли Industrial Bank. На 2,3% «полегчал» сам объект продажи, а HSBC просел на 0,7%.

KOSPI вырос на 0,8%. Ключевой индекс Южной Кореи записал сегодня на свой счет уверенную прибыль, отметив свой лучший биржевой день за последние три недели. Особенно хорошо себя показали розничный сектор и акции энергетических компаний. Настоящий гигант корейской розницы — сеть супермаркетов Shinsengae — выпустила отчетность, которая оказалась лучше прогнозов. Поэтому во вторник ее акции подскочили на 11%. Hyundai Department Store пошла вслед за коллегой и прибавила 7,3%. Надежная прибыль за первый квартал позволила страховому отделению Samsung – Samsung Life Insurance — увеличить котировки на 7,3%. В энергетическом секторе на 2,9% выросла S-Oil, на 3,5% - GS Holdings.