Индексы Уолл-стрит во вторник снизились

Торговый день во вторник завершился на Уолл-стрит в красной области. Переполох на мировом долговом рынке дал отблеск и на рынок акций, поэтому практически на всех основных рынках инвесторы осторожничали и стремились зафиксировать прибыль. Уолл-стрит — не исключение.

DJIA снизился на 0,2%; S&P 500 потерял 0,29%; NASDAQ Composite ослаб на 0,35%.



Аналитики предостерегают: «Взрывной рост фондового рынка, который наблюдался в последний год, не был обусловлен фундаментальными причинами. Сейчас мы наблюдаем массу плохих новостей на фоне явного недостатка хороших. Поэтому коррекция фондового рынка вполне закономерна". Уолл-стрит испытывает сильные колебания в последнее время: несмотря на слабую макростатистику и снижение прибылей крупнейших корпораций, возможность роста ключевой ставки ФРС в ближайшее время все еще остается открытой.

В красной зоне закончили торги 8 из 10 отраслевых групп S&P 500. Сильнее всех пострадали сырьевой и высокотехнологичный сектора. Intel подешевела на 1,3%. IT-компания Rackspace Hosting обрушилась на 14% после невыразительной отчетности за I квартал.

Крупнейший в мире гостиничный оператор Hilton Worldwide снизился на 0,9%: Blackstone Group выставила на продажу 90 млн его акций.

Рост цены на топливо повредил акциям авиакомпаний: Southwest Airlines упала более чем на 1,7%.

Ритейлер одежды GAP на удручающей отчетности потерял 3,8% капитализации.