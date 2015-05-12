Индексы АТР во вторник показали смешанную динамику
Новости рынков

Индексы АТР во вторник показали смешанную динамику

12 мая 2015, 13:33
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Сегодня акции Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно: инвесторы реагировали на новости из Европы, делали выводы из локальной корпоративной отчетности и следили за новостями об австралийском бюджете.

  • Shanghai Composite вырос на 1,6% и дошел до недельного максимума. Китайский индекс до сих пор отыгрывает импульс, полученный в воскресенье благодаря снижению процентной ставки центробанка.

    Брокерские компании возглавили ралли китайского индекса: например, Founder Securities и Haitong Securities прибавили 2,3% и 1,5% соответственно.

    Банковский сектор торговался в минусе. К примеру, Industrial and Commercial Bank of China не смог удержать темпа, заданного в понедельник, и закончил сегодняшние торги с потерей 0,2%.

    Автопроизводители показывали различную динамику: к примеру, Guangzhou Auto отступила на 1,4%, а Dongfeng Auto подскочила на максимально позволенные 10%.

  • Рынки Гонконга взяли передышку, Hang Seng подешевел на 1,1%.

  •  S&P/ASX 200 прибавил 0,9%. Австралийский индекс завершил день в плюсе, впервые за последнюю неделю. В центре внимания на зеленом континенте — банки. Australia and New Zealand Banking, Westpac и Commonwealth Bank of Australia прибавили 0,9% — 1,5%.Во второй половине торгового дня вперед вырвался ресурсный сектор. BHP Billiton вырос на 2,2%. «Китай действительно дал некоторым ресурсным секторам новое дыхание. Тем не менее, эти шаги могут оказать только кратковременное влияние», — говорит в своей записке для инвесторов Стэн Шаму, рыночный стратег-аналитик IG.
  •  Nikkei прибавил 0,2%. Японский индекс вырос чисто символически, едва сумев восстановиться от внутридневного минимума за неделю. Оператор мобильной связи Softbank потерял 0,7%, даже несмотря на то, что операционная прибыль компании за минувший финансовый год превзошла ожидания рынков. Телекоммуникационный гигант оказался в центре внимания рынков после перестановок в кадровом составе руководства.  Suzuki Motor прибавила 7,8%. После резкого падения почти на 30% во время предыдущей сессии, электронный гигант, Sharp, подскочил на 11% во вторник. А вот промышленный конгломерат Toshiba продолжил углублять свои потери: сегодня он снизился на 0,6%.

  • KOSPI завершил торги во вторник с чисто символическим снижением в 0,3%. Голубые фишки корейского индекса торговались разнонаправленно: Samsung Electronics потеряла 0,4%, а оператор казино Grand Korea Leisure подскочил на 7,1% после опередивших ожидания рынок результатов I квартала.

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