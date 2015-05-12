Индексы АТР во вторник показали смешанную динамику

Shanghai Composite вырос на 1,6% и дошел до недельного максимума. Китайский индекс до сих пор отыгрывает импульс, полученный в воскресенье благодаря снижению процентной ставки центробанка.

Брокерские компании возглавили ралли китайского индекса: например, Founder Securities и Haitong Securities прибавили 2,3% и 1,5% соответственно.

Банковский сектор торговался в минусе. К примеру, Industrial and Commercial Bank of China не смог удержать темпа, заданного в понедельник, и закончил сегодняшние торги с потерей 0,2%.

Автопроизводители показывали различную динамику: к примеру, Guangzhou Auto отступила на 1,4%, а Dongfeng Auto подскочила на максимально позволенные 10%.

