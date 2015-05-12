Индексы АТР во вторник показали смешанную динамику

Сегодня акции
Азиатско-Тихоокеанского региона
торговались разнонаправленно: инвесторы
реагировали на новости из Европы, делали
выводы из локальной корпоративной
отчетности и следили за новостями об
австралийском бюджете.
Shanghai Composite вырос на 1,6% и дошел до недельного максимума. Китайский индекс до сих пор отыгрывает импульс, полученный в воскресенье благодаря снижению процентной ставки центробанка.
Брокерские компании возглавили ралли китайского индекса: например, Founder Securities и Haitong Securities прибавили 2,3% и 1,5% соответственно.
Банковский сектор торговался в минусе. К примеру, Industrial and Commercial Bank of China не смог удержать темпа, заданного в понедельник, и закончил сегодняшние торги с потерей 0,2%.
Автопроизводители показывали различную динамику: к примеру, Guangzhou Auto отступила на 1,4%, а Dongfeng Auto подскочила на максимально позволенные 10%.
Рынки Гонконга взяли передышку, Hang Seng подешевел на 1,1%.
- S&P/ASX 200 прибавил 0,9%. Австралийский индекс завершил день в плюсе, впервые за последнюю неделю. В центре внимания на зеленом континенте — банки. Australia and New Zealand Banking, Westpac и Commonwealth Bank of Australia прибавили 0,9% — 1,5%.Во второй половине торгового дня вперед вырвался ресурсный сектор. BHP Billiton вырос на 2,2%. «Китай действительно дал некоторым ресурсным секторам новое дыхание. Тем не менее, эти шаги могут оказать только кратковременное влияние», — говорит в своей записке для инвесторов Стэн Шаму, рыночный стратег-аналитик IG.
- Nikkei
прибавил 0,2%. Японский индекс
вырос чисто символически, едва сумев
восстановиться от внутридневного
минимума за неделю. Оператор
мобильной связи Softbank потерял
0,7%, даже несмотря на то, что операционная
прибыль компании за минувший финансовый
год превзошла ожидания рынков.
Телекоммуникационный гигант оказался
в центре внимания рынков после
перестановок в кадровом составе
руководства. Suzuki Motor прибавила
7,8%. После
резкого падения почти на 30% во время
предыдущей сессии, электронный гигант,
Sharp, подскочил на 11% во
вторник. А вот промышленный конгломерат
Toshiba продолжил углублять
свои потери: сегодня он снизился на
0,6%.
KOSPI завершил торги во вторник с чисто символическим снижением в 0,3%. Голубые фишки корейского индекса торговались разнонаправленно: Samsung Electronics потеряла 0,4%, а оператор казино Grand Korea Leisure подскочил на 7,1% после опередивших ожидания рынок результатов I квартала.