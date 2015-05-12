Вторник индексы Старого Света начали с падения

0
527
Сегодня все
основные европейские фондовые площадки
начали день резким понижением: вчера в
очередной раз не наступило никакой
определенности по греческому вопросу.
К 10.42 мск DAX потерял
1,35%; FTSE 100 снизился
на 0,97%; CAC 40 упал
на 1,37%. Сводный индекс крупнейших
промышленных предприятий еврозоны Dow
Jones Euro Stoxx 50 с момента
открытия потерял уже 1,43%.
Текущая неделя еще захватывает небольшое количество квартальной отчетности: сегодня на европейские индексы будут влиять Carlsberg, Allianz, Deutsche Post, Unicredit и Easyjet.