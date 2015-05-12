Вторник индексы Старого Света начали с падения

Сегодня все основные европейские фондовые площадки начали день резким понижением: вчера в очередной раз не наступило никакой определенности по греческому вопросу. К 10.42 мск DAX потерял 1,35%; FTSE 100 снизился на 0,97%; CAC 40 упал на 1,37%. Сводный индекс крупнейших промышленных предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 с момента открытия потерял уже 1,43%.



Вчера на встрече министров финансов еврозоны, как и ожидалось, никаких чудес не произошло. Йорун Дийссельблум, глава Еврогруппы, по-прежнему говорит, что Греция может начать получать чрезвычайное финансирование, если начнет проводить программу реформ, согласовав ее предварительно с кредиторами. Он предупреждает, что всенародный референдум, который предлагают провести некоторые представители греческого правительства, автоматически отодвинет любые выплаты в пользу Греции на неопределенный срок.

Текущая неделя еще захватывает небольшое количество квартальной отчетности: сегодня на европейские индексы будут влиять Carlsberg, Allianz, Deutsche Post, Unicredit и Easyjet.