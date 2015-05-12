Уолл-стрит закрылась в понедельник на понижении

В понедельник американские фондовые индексы закрылись на минорной ноте, потеряв часть пятничных завоеваний. Озабоченность инвесторов связана с беспокойством о финансовом положении Греции и с замедлением китайского роста. Снизившиеся цены на нефть ударили по котировкам энергетического сектора, который потерял 1,9%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,47%; S&P 500 потерял 0,51%; Nasdaq Composite ослаб на 0,20%.

В минусе завершили день 9 из 10 секторов S&P 500.



Аналитики отмечают, что с окончанием сезона отчетности Уолл-стрит будет в большей степени зависеть от экономических факторов, от макростатистики и от движений связанных активов (нефтяных фьючерсов, европейских и азиатских рынков). Важна динамика ситуации с ФРС США: многие ожидают подъема ставки в этом году. Пятничный отчет о занятости за апрель показал продолжающийся экономический рост, но недостаточно сильный, чтобы ожидать немедленного повышения ставки регулятора.

Caterpillar прибавил 2%, Joy Global выросла более чем на 6%.

Cisco Systems окрепла на 1,5%, став одним из лидеров среди «голубых фишек».

Exxon Mobil потеряла 1,68%, Noble Energy рухнула на 6,21%