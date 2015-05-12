EUR/USD: во вторник утром евро возвращает свои позиции. Греция взяла еще один тайм-аут

Во вторник утром курс евро к доллару начал укрепляться, хотя вчера сильно упал на итогах переговоров Еврогруппы и Греции - о возвращении тренда свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8:28 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1178 (+0,19%), ночью снижение было до отметки 1,1135, по данным investing.com.

Вчера, 11 мая, в Брюсселе прошла очередная встреча Еврогруппы с представителями Греции. Правительство страны надеялось, что на этой встрече будет сделан еще один шаг в разрешении греческого финансового кризиса, но в ходе брифинга официальный представитель кабинета министров Греции Гавриил Сакелларидис заявил, что на этом заседании "ничего не закончится", а сторонам предстоит пройти путь, чтобы достичь окончательного соглашения.

Уже после переговоров на пресс-конференции министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что вопрос с ликвидностью - злободневный для греческой экономики и его надо решить в течение двух недель. Он также добавил, что министры финансов обсуждали, как можно быстрее решить эту проблему, пока она не стала неразрешимой. В итоге новости с заседания привели к снижению стоимости евро.

"Греция является частью скрытой враждебности, влияющей на слабость евро", — говорит глава валютного трейдинга и исследований Aspen Trading Group Дейв Флойд. Он считает, что в ближайшие несколько торговых сессий стоимость европейской валюты будет составлять менее 1,10 доллара за евро.



В свою очередь, валютный эксперт BNP Paribas в Нью-Йорке Василий Серебряков уверен, что фундаментальных причин укрепления евро нет. «В том случае, если сделка по Греции будет заключена, как мы и предполагаем, это будет способствовать росту вложений в рисковые активы, а следовательно, евро продолжит снижаться", - сказан он.