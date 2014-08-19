Внешний позитив - в игноре у российского рынка акций

Российский фондовый рынок в понедельник вырос, однако уверенным этот рост назвать достаточно трудно. Все основные движения произошли в первые два часа торгов, после чего индексы ушли в боковое движение.



По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,4% и смог обновить максимумы пятницы, а индекс РТС, хоть и прибавил 0,8%, предыдущий максимум обновить так и не смог. То падение, которое произошло на вечерней сессии срочного рынка в пятницу, было выкуплено в первые же минуты торгов понедельника.



Еще в выходные стало ясно, что то заявление, которое сделал Петр Порошенко, не имело под собой никаких оснований. Вчера новостной фон был достаточно скудным. S&P Dow Jones сохранил российские бумаги в своих индексах, однако такое решение и так было заложено в котировки акций российских компаний. Напомним, раньше другие индексные компании также сохранили российские акции в своих индексах.

Возможно, определенный негативный отпечаток на динамику акций накладывает снижающаяся цена на нефть. В понедельник котировки марки Brent опустились до годового минимума. Впрочем, это не помешало многим бумагам нефтяного сектора завершить день в плюсе. Наиболее важным событием понедельника можно назвать заявление ЦБ, в котором регулятор, по сути, отказался от поддержки курса рубля. Серьезного влияния на курс национальной валюты оно пока не оказало, но, вполне возможно, будет оказывать в дальнейшем. Под занавес основной сессии, например, рубль даже несколько ослаб, хотя на внешних рынках и царит оптимизм.



К слову, похоже именно рост американских индексов пока тащит котировки российских акций вверх. Фондовый рынок США после недавней коррекции словно приобрел новую силу и растет буквально без остановки. Решающими днями, скорее всего, для американского рынка станут 20 и 22 августа. В среду будет опубликован протокол последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке, а в пятницу с докладом в Джексон-Хоуле выступит глава ФРС Джанет Йеллен.



Российский рынок это выступление без внимания не оставит. В пятницу прошла экспирация опционов августовской серии, и теперь впереди уже квартальная экспирация, когда истекают и опционы, и фьючерсы. До этого события впереди еще почти месяц, и на рынке может произойти немало интересных событий, но так или иначе оказывать влияние на рынок предстоящая в сентябре экспирация будет. Кстати, стоит отметить, что во фьючерсе на индекс РТС наблюдается довольно странная картина: количество открытых позиций неуклонно снижается. Сегодня показатель скатился фактически до минимума с июня, когда контракт только начал активно торговаться.