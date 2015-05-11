Греция: договориться на сегодняшней встрече Еврогруппы будет «сложно»

Министр финансов Греции, Янис Варуфакис, признает, что достичь согласия на встрече министров финансов еврозоны сегодня будет «сложно», даже несмотря на некоторый прогресс, уже достигнутый в переговорах греков с кредиторами.

Давление на Грецию с каждым днем нарастает. С одной стороны, на страну давят кредиторы, которые отказываются выделять ей спасительные средства, прежде чем правительство не согласится провести структурные реформы и учредить политику жесткой экономии бюджета. С другой стороны, жители Греции будут явно против дальнейших сокращений в бюджетной сфере, реформ рынка труда и снижения сумм пенсионных выплат. Правительство страны пытается лавировать между Сциллой и Харибдой, и ситуация уже выглядит критической.



Срок внесения очередного платежа в МВФ на сумму 750 млн евро истекает завтра, 12 мая. Янис Варуфакис рассказал сегодня в интервью, что немного облегчить ситуацию с греческой ликвидностью удастся, вероятно, в ближайшие дни. «Вероятность не исключена. Но мессадж, который нам посылают, говорит нам о том, что это будет трудно. Греческое правительство проходит через очень жесткую борьбу, чтобы достичь соглашения, которое не только принесет Греции долгожданную финансовую помощь, но и поможет справиться со структурным кризисом», — сказал министр. — «Я думаю, решение будет достигнуто в ближайшие дни — не обязательно сегодня. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы добиться успеха».

Чиновники еврозоны исключили возможность того, что сделка будет заключена сегодня и заявили, что недостаточно будет простого заявления для того, чтобы позволить ЕЦБ повысить лимит по краткосрочным казначейским векселям, которые могут выкупить греческие банки (это очередной шаг Афин в поиске способа предотвращения национального банкротства).

Разногласия внутри правящей партии SYRIZA растут. Так, например, спикер парламента, Никос Филис, предложил поставить условие: долг в МВФ будет погашен только в зависимости от исхода сегодняшней встречи Еврогруппы. Между тем, правительство пообещало провести оплату во вторник в любом случае.

Греческая газета Ton Syntakton опубликовала в понедельник результат опроса, который показал: 76,9% греков хотят остаться в еврозоне, и лишь 19,2% говорят, что выступают за возвращение к драхме.

Если переговоры с кредиторами окончательно зайдут в тупик, 51,1% опрошенных высказались за то, чтобы страной и дальше управляло «левое» правительство; 22,8% хотят проведения референдума о том, что делать дальше; 16,6% выступают за перевыборы руководства страны.