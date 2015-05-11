Китай вновь стал крупнейшим импортером нефти

Как
ожидается, аппетит Китая к нефти вырастет
дополнительно позже в текущем году. В
спешном порядке сооружаются новые
емкости для хранения, появляются новые
покупатели внутри страны. В апреле Китай
импортировал 7.37 млн баррелей нефти в
день, впервые превзойдя США по этому
показателю. Несмотря
на замедление экономического роста,
аналитики ждут, что Китай продолжит
наращивать закупку во второй половине
2015 года. Это поддержит импульс роста
нефтяных цен: они уже восстановились
примерно на 40% от минимумов 2014 года,
которые возникли из-за переизбытка
предложения на мировом рынке.
Не только коммерческие, но и государственные стратегические запасы нефти (SPR) будут заполняться дополнительно. В четвертом квартале будет завершено сооружение двух новых стратегических хранилища общим объемом в 50 млн баррелей — в Цзинчжоу и Тяньцзине.