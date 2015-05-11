Китай вновь стал крупнейшим импортером нефти

Как ожидается, аппетит Китая к нефти вырастет дополнительно позже в текущем году. В спешном порядке сооружаются новые емкости для хранения, появляются новые покупатели внутри страны. В апреле Китай импортировал 7.37 млн баррелей нефти в день, впервые превзойдя США по этому показателю. Несмотря на замедление экономического роста, аналитики ждут, что Китай продолжит наращивать закупку во второй половине 2015 года. Это поддержит импульс роста нефтяных цен: они уже восстановились примерно на 40% от минимумов 2014 года, которые возникли из-за переизбытка предложения на мировом рынке.



«Китай — один из фокусов внимания нефтяных «быков», которые очень рассчитывают на Поднебесную позже в этом году», — говорят энергетические аналитики (по информации агентства

Reuters

). Как ожидается, в этом году будут введены в эксплуатацию новые емкости для хранения нефти общим объемом около 40 млн баррелей. Китайские перерабатывающие заводы восстанавливают свои запасы сырья, которые истощились за несколько месяцев интенсивной переработки. Нефтяной трейдер из китайской госкомпании рассказал агентству

Reuters

на условиях анонимности, что ожидается рост уровней коммерческих запасов нефти. «Все ждут роста цен к концу года, так что, естественно, стараются запастись дешевым сырьем и успеть построить для этого емкости».

Не только коммерческие, но и государственные стратегические запасы нефти (SPR) будут заполняться дополнительно. В четвертом квартале будет завершено сооружение двух новых стратегических хранилища общим объемом в 50 млн баррелей — в Цзинчжоу и Тяньцзине.