Календарь на неделю с 11 по 15 мая: важные события и макростатистика

Сегодня, в понедельник, 11 мая, рынки прежде всего реагируют на новости о том, что китайский регулятор снова снизил ключевые процентные ставки по кредитам (до 5,10%) и депозитам (до 2,25%). Это подстегнуло настроения инвесторов и благоприятно сказалось на некоторых краткосрочных движениях валютных, сырьевых и фондовых рынков.

В России и Украине празднуют День Победы: биржи закрыты.

Банк Англии огласит сегодня решение по процентной ставке в Великобритании, это станет второй важной новостью понедельника. Аналитики ожидают, что ставка останется на прежнем уровне — 0,50%.

По результатам I квартала отчитывается ряд крупных компаний, из которых для нас, например, представляют интерес Аэрофлот и Роснефть (последняя отчитывается сразу в трех листингах).

Кроме всего прочего, сегодня внимание большинства инвесторов сфокусировано на встрече министров финансов еврозоны по греческому вопросу. В зависимости от риторики участников переговоров, будет меняться курс единой валюты.



Во вторник, 12 мая в Австралии выйдут данные по жилищным кредитам.

Крупный и важный блок статистики по промышленности выйдет в Великобритании: объем промышленного производства за март (в месячном и годовом выражении), объем производства в обрабатывающей промышленности за март.

В США с речью выступит Джон Уильямс, руководитель Резервного Банка Сан-Франциско, член FOMC. Также ожидается выход данных по недельным запасам сырой нефти, согласно данным API.

В среду, 13 мая, инвесторов ожидает, пожалуй, самый богатый на события день. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона будут ждать речь председателя новозеландского регулятора, Грэма Уилера. В его словах будут искать признаки скорого изменения процентной ставки Резервного Банка Новой Зеландии.

В Японии выйдет небольшая порция статистики: счет текущих операций платежного баланса и баланс счета текущих операций за март.

В Китае ждут важнейшего показателя — объема промпроизводства за апрель, который может намекнуть на общее состояние дел во второй по объему экономике мира. Промышленный гигант замедляется в последнее время, и поэтому данные о его промпроизводстве будут жизненно важными не только для местных фондовых рынков, но и для всего мира. Предварительные прогнозы предполагают, что показатель с 5,6% вырос до 6,%.

Крупный блок статистики выйдет в Европе: квартальный ВВП трех крупнейших экономик еврозоны (Германии, Франции, Италии). Также здесь будут ждать ИПЦ в Германии, Франции, Италии и Испании. Франция продемонстрирует еще и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за первый квартал. По еврозоне в целом выйдут цифры по ВВП за I квартал в годовом и квартальном выражении.

В 14.30 мск будет опубликован протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике.

Очень богатым днем станет среда для Великобритании. Сначала здесь опубликуют порцию данных по рынку труда: средний уровень заработной платы с учетом премий, изменение числа заявок на пособие по безработице за апрель, уровень безработицы за март. Во второй половине дня (12.30 мск) Марк Карни, глава Банка Англии, выступит с речью и представит комментарии к отчету регулятора по инфляции.

В США тоже ждут некоторых важных цифр: здесь будет опубликован базовый индекс розничных продаж за апрель, индексы импортных и экспортных цен, данные по объему розничных продаж за апрель. Также будет обнародован объем товарно-материальных запасов за март. Традиционные цифры по запасам сырой нефти за неделю опубликует EIA.

Из важных событий уже затухающего сезона крупной отчетности за I квартал — например, публикация отчетов Cisco Systems и Ralph Lauren.

Четверг, 14 мая, начнется на мировых рынках данными по PMI в Новой Зеландии. В Японии опубликуют данные о том, сколько иностранных инвестиций было привлечено японскими акциями. Китай покажет очередной индикатор развития частного бизнеса: объем выданных займов.

Те, кто с любопытством следит за российским рынком, ознакомятся с информацией по международным резервам Центробанка (в долларовом выражении).

В США опубликуют ряд цифр, среди которых встречаются и важные. Так, базовый и общий индекс цен производителей (PPI) продемонстрируют общий вектор движения инфляции. Число первичных заявок на получение пособий по безработице даст представление о силе рынка труда. Оба фактора в совокупности позволят предполагать, будет ли в ближайшие сроки увеличена ключевая ставка ФРС.

О работе в I квартале отчитаются, например, Symantec и Московская биржа (MOEX).

В пятницу, 15 мая, в Японии выступит с речью глава национального регулятора, Харухико Курода. В Гонконге будет опубликован ВВП в квартальном и годовом выражении.

В России будет выпущен предварительный релиз расчета ВВП за I квартал 2015 года.

Традиционно крупный блок данных ожидается в США, где самой важной цифрой будет майский индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета. Также крупнейшая экономика мира покажет данные по объему промышленного производства за апрель.

Из интересной квартальной отчетности — Coca Cola и Petroleo Brasileiro.