Нефть стабильна в понедельник благодаря снижению процентной ставки в Китае

Фьючерсы на Brent в понедельник держатся выше $ 66 за баррель: движения китайского руководства по стимулированию и укреплению слабеющей экономики не остаются незамеченными рынками. Вполне возможно, что последовательное снижение процентной ставки китайского регулятора приведет к росту спроса на нефть. Так или иначе, к 10.02 мск Brent с поставкой в июле стоит $66,39 за баррель; WTI - $59,55.



Рик Спунер, главный аналитик CMC Markets (Сидней) говорит о спокойном ответе нефтяных рынков на стимулирование. «Эти стимулы скорее смягчат снижение, нежели действительно перевернут ситуацию с ног на голову».

Рост цен на сырье, скорее всего, будет поощрять производителей сланцевой нефти возобновить бурение на скважинах, которые были законсервированы в момент обрушения котировок.

В Ливии добыча нефти оставалась нестабильной, потому что в результате массовых протестов рабочих было закрыто месторождение Нафура. Это сократило производство в Ливии примерно на 35000 баррелей в сутки.