Нефть стабильна в понедельник благодаря снижению процентной ставки в Китае

Фьючерсы
на Brent в понедельник держатся выше $
66 за баррель: движения китайского
руководства по стимулированию и
укреплению слабеющей экономики не
остаются незамеченными рынками. Вполне
возможно, что последовательное снижение
процентной ставки китайского регулятора
приведет к росту спроса на нефть. Так
или иначе, к 10.02 мск Brent с
поставкой в июле стоит $66,39
за баррель; WTI - $59,55.
Рик Спунер, главный аналитик CMC Markets (Сидней) говорит о спокойном ответе нефтяных рынков на стимулирование. «Эти стимулы скорее смягчат снижение, нежели действительно перевернут ситуацию с ног на голову».
Рост цен на сырье, скорее всего, будет поощрять производителей сланцевой нефти возобновить бурение на скважинах, которые были законсервированы в момент обрушения котировок.
В Ливии добыча нефти оставалась нестабильной, потому что в результате массовых протестов рабочих было закрыто месторождение Нафура. Это сократило производство в Ливии примерно на 35000 баррелей в сутки.