Аналитики Barclays: “Нефть вернется к нормальной цене только к концу года»

В понедельник фьючерсы на сырую нефть продолжают понижаться: инвесторы по-прежнему ведут себя совершенно по-медвежьи. На Нью-Йоркской товарной бирже сентябрьские фьючерсы торговались за 96,27 долларов за баррель, это на 68 центов ниже, чем на электронной сессии Globex. Сырая нефть Brent упала на 93 цента — до 102,60 долларов за баррель. Тренды прошедшей недели продолжаются. Крупные инвесторы — такие, как хедж-фонды — продолжают сокращать свои «бычьи ставки» на WTI. Инвестиционные менеджеры продали 19 786 контрактов на сырую WTI только в течение прошлой недели.



Всё это связано с геополитической ситуацией: в Украине продолжается противостояние и якобы уничтожена колонна российских БТР-ов. В Ираке США поддерживают курдов, которые пытаются отобрать стратегические объекты у боевиков Исламского Государства.

Аналитики Braclays отмечают, что фундаментальные факторы складываются не в пользу увеличения цен на нефть: спрос на нее слабый, саудовский объем добычи только увеличивается, отгрузки из Ливии неуклонно восстанавливаются — всё это никак не способствует увеличению цен на «черное золото».

«Мы полагаем, что рынок «отскочит» только к концу года, когда поставщики приспособятся к ослабленному «пейзажу» спроса. Возможно, что перед тем, как начнется более или менее длительное восстановление — Brent проверит, а может быть, и пробьет отметку в 100 долларов», - говорит аналитик Barclays Майкл Коэн.