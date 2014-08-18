Банк России может отказаться от бивалютного коридора в январе 2015 года - Sberbank CIB

МОСКВА, 18 августа. /ИТАР-ТАСС/. Банк России может окончательно отказаться от бивалютного коридора к январю 2015 года, а к концу текущего года ЦБ РФ, вероятно, проведет еще одно-два изменения параметров курсовой политики. Об этом говорится в аналитическом обзоре Sberbank CIB.

Сегодняшнее изменение параметров курсовой политики, направленное на дальнейшую либерализацию курса рубля, является шагом на пути к отказу от использования бивалютного коридора и как следствие расчетов бивалютной корзины, считают эксперты банка.

По мнению аналитика Sberbank CIB Владимира Пантюшина, ЦБ РФ намерен формализовать схему своих действий на случай резкого ослабления рубля, которое происходило в марте текущего года. "В принципе, действия Банка России в марте были направлены на предотвращение паники на валютном рынке. При этом ЦБ формально действовал в рамках бивалютной корзины, но фактически ввел временные отклонения от процесса либерализации. Сейчас ЦБ, на наш взгляд, хочет формализовать эти действия вне текущего механизма, чтобы участники рынка представляли, что именно ЦБ собирается предпринимать в аналогичных ситуациях", - отметил эксперт.

Ранее сегодня регулятор внес ряд изменений в механизм курсовой политики с целью повышения гибкости курсообразования рубля. Так, интервал допустимых значений рублевой стоимости бивалютной корзины /плавающий операционный интервал/ симметрично расширен с 7 до 9 рублей. Кроме того, ЦБ РФ установил объем валютных интервенций, направленных на сглаживание волатильности обменного курса рубля, во всех внутренних диапазонах плавающего операционного интервала, равным 0 млн долларов.

Банк России также снизил величину накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ плавающего операционного интервала на 5 копеек, с 1 млрд долларов до 350 млн долларов. В сообщении подчеркивается, что ЦБ сохраняет планы по переходу к плавающему валютному курсу до конца 2014 года.

"Указанные изменения осуществлены в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции, для успешной реализации которого одним из необходимых условий является отказ от управления валютным курсом. Банк России планирует завершить переход к плавающему валютному курсу в период до конца 2014 года", - говорится в сообщении регулятора.