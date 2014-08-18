Драгоценные металлы: обзор прошлой недели

В пятницу подешевели фьючерсы на золото, но драгоценному металлу удалось отыграть значительную часть потерь сессии.

Тогда при закрытии торгов на Comex золото с поставкой в декабре подешевело на 0,72% - до $1306,20 за унцию. Еще ранее в тот же день цены падали до $1293,00 за унцию, минимума с 6 августа.

Фьючерсы, скорее всего, найдут поддержку на $1288,50, минимуме 6 августа, и сопротивление на $1321,80, максимуме 14 августе. За неделю цены на золото на Comex снизились на 0,36%.



Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), выпущенные в пятницу, показали, что хедж-фонды и финансовые менеджеры увеличили «бычьи» ставки на золотые фьючерсы за неделю, закончившуюся 12 августа. Общее количество длинных позиций составило 133708 контрактов, на 22,1% выше 104111 на прошлой неделе.

Также на Comex серебро с поставкой в ​​сентябре в пятницу упало на 1,91% - до $19,52 за унцию, минимума с 17 июня. За неделю фьючерс на серебро с поставкой в сентябре потерял 2,1%, и это пятое подряд недельное снижение.

Данные CFTC показали, что общее количество длинных позиций на серебро на прошлой неделе составило 23506 контрактов по сравнению с 29065 на предыдущей неделе.

В пятницу медь с поставкой в ​​сентябре подорожала на 0,39% - до $3,173 за фунт.

Несмотря на некоторый подъем в конце недели, цены на медь на Comex снизились на 2,2% на фоне признаков замедления спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире потребителя промышленного металла.

Цены на промышленный металл достигли $3,082 за фунт в четверг, самого низкого показателя с 20 июня после того, как данные показали, что объемы промышленного производства в Китае увеличились в годовом исчислении на 9% в июле, в соответствии с прогнозами, но темп роста замедлился по сравнению с 9,2% месяцем ранее.

По данным CFTC, общее количество длинных позиций на медь на прошлой неделе составило 19096 контрактов, по сравнению с 34330 на предыдущей неделе.