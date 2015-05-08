EUR/USD: Евро растет - Греция близка к заключению договоренности

Курс евро по отношению к доллару сегодня вновь начал расти — появились позитивные новости из Греции. К 11:52 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1239, поднявшись с утренних низов около 1,1188. Сегодня глава греческой делегации «переговорщиков» Эвклид Цакалотос на встрече министров финансов еврозоны заявил, что Афины близки к заключению договоренности.

По словам Цакалотоса, на переговорах уже достигнут некоторый прогресс. Хотя буквально вчера министр финансов Греции Янис Варуфакис говорил, что сомневается насчет решения вопросов к понедельнику.

Напомним, 12 мая Греция должна перевести Международному валютному фонду очередной платеж в размере 763 млн евро. Варуфакис обещает, что страна выполнит свои обязательства, несмотря на сомнения аналитиков — они думают, что на очередную выплату может не хватить денег.

Ранее Варуфакис говорил, что слабый прогресс в этих затянувшихся переговорах между Афинами и "тройкой" кредиторов — это результат неспособности кредиторов поверить в восстановление экономики Греции. По его словам, они слишком много внимания уделяли условиям, которые надо выполнить для получения финансовой помощи, но совсем не смотрели на план восстановления экономики Греции.