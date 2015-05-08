Американские индексы выросли на фоне дорожающих акций технологических компаний

По итогам торгов 7 мая американские фондовые индексы подросли — они пошли вверх вслед за котировками акций технологических компаний. Об этом пишет сегодня Bloomberg.

Вчера индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,46% - до отметки 17924,06, Standard & Poor's 500 вырос на 0,38% - до 2088, а Nasdaq Composite увеличился на 0,53% - до отметки 4945,54 пункта.

В четверг акции Alibaba Group Hodling Ltd. подорожали на 7,5%, когда китайский интернет-гигант объявил об увеличении выручки в прошлом финансовом квартале (январь-март) на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 17,4 млрд юаней ($2,81 млрд). Этот показатель оказался лучше прогнозов аналитиков. Стоимость акций Yahoo! Inc., владеющей долей в Alibaba, также подскочила на 5,3%.

Акции Motorola Solutions Inc. вчера выросли на 2,1%, потому что аналитики Gabelli & Co. и Raymond James Financial Inc улучшили свои оценки компании. Стоимость бумаг Microsoft Corp. поднялась на 0,9% по итогам сессии.

"Фондовый рынок поднялся после недавней распродажи акций, - говорит главный инвестиционный директор McQueen, Ball & Associates Билл Шульц. - Следующая тенденция будет задана данными о безработице в США, которые выйдут в пятницу". Сегодня Минтруда США выпустит апрельские данные о безработице в США - в 15:30 мск. По прогнозам экспертов Bloomberg, число рабочих мест в американской экономике в апреле выросло на 230 тыс., а безработица снизилась до 5,4% с 5,5%.

"Сигналы, которые видели участники рынка в последние несколько дней, были разнонаправленными, - говорит главный инвестиционный директор Philadelphia Trust Co. Ричард Сишель. - Недавние статданные оказались скорее разочаровывающими, поэтому показатели рынка труда, которые будут обнародованы в пятницу, достойны внимания больше, чем обычно".

В четверг стоимость акций Google Inc. подскочила на 1,3%, когда основатель хедж-фонда Omega Advisors Леон Куперман сообщил, что его фонд покупает акции интернет-гиганта с расчетом на то, что Google предпримет меры для увеличения доходов акционеров. Котировки бумаг авиакомпаний вчера тоже выросли - вслед за снижением цен на нефть: акции United Continental подорожали на 5,2%, American Airlines и Delta Air Lines - более чем на 2,9%.