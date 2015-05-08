В пятницу утром нефть снова упала до $65,3 за баррель

В пятницу утром к 8:51 мск июньские фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 0,18% - до уровня $65,34 за баррель. В то же время фьючерсы на WTI торговались на отметке $58,63 (-0,53%) за баррель.

Многие страны из ОПЕК могут начать в одностороннем порядке снижение объемов добываемой нефти, об этом заявил министр энергетики Омана Мухаммед бин Хамад аль-Руми. Во время своего выступления на конференции в Берлине, посвященной энергетической безопасности, он резко раскритиковал позицию Саудовской Аравии, отметив, что в результате значительная часть стран-членов ОПЕК могут просто перестать следовать единой позиции картеля.

"Саудиты не имеют никакого Богом данного права решать за других членов ОПЕК. Я думаю, что в скором времени мы увидим, что такие страны ОПЕК, как Ангола, Нигерия, Габон, Венесуэла, Иран и, возможно, Ирак, начнут действовать в одностороннем порядке, не дожидаясь Саудовской Аравии", - заявил Мухаммед бин Хамад аль-Руми.

Он также сказал, что нынешняя стратегия ОПЕК неэффективна для стран, экспортирующих нефть.