О чем расскажет Джанет Йеллен в Джексон-Хоуле?

Глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на этой неделе выступит в Джексон-Хоуле. Известно, что речь пойдет о рынке труда, в частности о том, что падение уровня безработицы совсем не означает полного восстановления

Эксперты считают, что Йеллен не будет говорить о монетарной политике. Джанет Йеллен даст подробное объяснение того, что на рынке труда еще многое предстоит сделать, пишет MarketWatch. Йеллен также может представить вниманию экспертов обновленный набор статистики, на который ориентируется Федрезерв.

Рассказ Йеллен о рынке труда и о его проблемах будет иметь для рынка очень важное значение, поскольку определит, будет ли Федрезерв впервые с 2006 г. повышать ставку или не станет этого делать. Если глава ФРС даст понять, что текущая динамика на рынке труда не должна давать серьезных поводов для оптимизма, то, скорее всего, такое заявление будет воспринято участниками рынка позитивно. Фактически это будет означать, что позиция Федрезерва на самом деле более мягкая, чем ожидалось ранее.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что Йеллен в своей речи не скажет ничего, что будет способствовать смещению инвестиционных ожиданий.



"Сейчас участники рынка ожидают, что первое повышение процентных ставок состоится во второй половине следующего года, и Федрезерв такое понимание рынка устраивает", - в интервью MarketWatch рассказал Ян Хатзиус, главный экономист Goldman Sachs.



"Я думаю, что выступление главы ФРС будет представлять собой какой-то подробный экономический доклад, поэтому ждать каких-то подсказок о сроках действий Федрезерва не стоит", - добавил он.



Напомним, что ранее Федрезерв объявил о планах полностью завершить программу выкупа активов в октябре, однако ставки даже после этого будут оставаться на близких к нулю уровнях в течение "длительного периода" времени. Уже достаточно давно от регулятора не поступало каких бы то ни было намеков на изменение своих планов, поэтому рынок с нетерпение ждет выступления Йеллен. Раньше самые серьезные заявления делались как раз в Джексон-Хоуле. В прошлом году, правда, Бен Бернанке вообще на это мероприятие не поехал, но и для этого были свои причины: Бернанке завершал свое пребывание на посту главы Федеральной резервной системы.

По сведениям агентства Bloomberg, аналитики из Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America и ряда других финансовых компаний в этом году не получили приглашения на конференцию в Джексон-Хоул, которую с 1978 г. проводит Федеральный резервный банк Канзаса.