Национальная трагедия для Новой Зеландии: киви никак не может догнать осси

Новозеландский доллар продолжает отставать от своего австралийского коллеги. Всего лишь две недели назад киви находился практически в точке паритета с осси, но даже при ослаблении австралийской экономики ее доллар растет, оставив новозеландского соперника позади. Сегодня AUDUSD к 13.13 мск прибавила уже 0,44% до 0,7977, а NZDUSD — наоборот, продолжила терять позиции: минус 0,98% до 0,7482. AUDNZD поднялся до отметки 1,0658.

Сильная валюта может повредить экспорту Новой Зеландии, корпоративным прибылям и, в конечном итоге, экономическому росту, но здесь в дело вступает национальная гордость. «Паритет с Австралией в валютном вопросе, по мнению многих новозеландцев, — вещь из области национального самосознания, сакральная цель», — говорит Дон Браш, который руководил Резервным Банком Новой Зеландией в момент последнего подхода киви к точке паритета, в 1995 году.



После сорока лет, проведенных в тени Австралии, новозеландский доллар уже дошел до 10 места в списке наиболее торгуемых мировых валют. Он наконец-то начал подниматься на волне стремительно растущей экономики Новой Зеландии. При этом очень удачно для киви падают мировые цены на сырьевые товары, которые определяют благосостояние Австралии.

Экономика Новой Зеландии выросла в IV квартале 2014 года на 3,5% в годовом выражении, даже несмотря на недавнее ослабление мировых цен на молочные продукты. Австралия выросла всего на 2,5%. Безработица на острове составляет 5,8%, а на континенте — 6,1%.

Бизнес в Новой Зеландии уже начал бороться с сильной валютой, но, тем не менее, достижение паритета с австралийцем значит для населения почти столько же, сколько и крупная спортивная победа над континентальным соседом.

6 апреля киви достиг по отношению к осси 37-летнего максимума: он стоил 99,78 австралийских центов. Этому способствовало резкое падение цены на сырьевые товары — железную руду и уголь, крупнейшие статьи экспорта Австралии. В тот момент рынки ждали, как минимум, еще двух снижений процентной ставки австралийского регулятора до конца года (одно из которых, до 2%, уже произошло вчера). В то же время в Новой Зеландии ожидается, что ставка будет удерживаться в обозримом будущем на уровне в 3,5%.

Интересно, что после вчерашнего понижения ставки австралийский доллар сначала резко снизился, что вполне объяснимо, но потом отскочил. Рынок отреагировал на удивительно оптимистичные комментарии представителей РБА по поводу экономики страны.

Между тем, РБНЗ на прошлой неделе сохранил ставку на уровне 3,5%, но сигнализировал о своей готовности сократить ее в случае необходимости. Этот сигнал многие экономисты интерпретировали как сдвиг в сторону ослабления предвзятости. Руководитель регулятора. Грэм Уилер, акцентировал внимание на высоком обменном курсе и снижении мировых цен на молочные продукты. Эти два фактора давят на экономику страны, которая в основном ориентирована только на сельское хозяйство.

Оба доллара — и австралиец, и киви — используются трейдерами для отслеживания глобального экономического роста, потому что они чутко реагируют на стоимость сырьевых товаров и часто движутся параллельно друг другу. Процентные ставки в глобальной экономике остаются низкими, повышая для иностранных инвесторов привлекательность высокодоходных облигаций обеих стран и других активов, торгуемых в местных валютах.