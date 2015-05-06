Греция атакует своих кредиторов

Греция обвинила своих кредиторов в провале переговоров. Один из греческих чиновников заявил во вторник, что сделка невозможна до тех пор, пока Еврокомиссия и МВФ не уменьшат количество своих требований.

Эти комментарии омрачили перспективы переговоров, на которых некоторые участники добились прогресса. Заодно усилилось падение фондового рынка страны. ASE с начала торгового дня потерял уже 0,99%, а за вчерашний день снизился на 3,9%. Доходность двухлетних гособлигаций выросла на 149 базисных пунктов до 20,98%, что вызвало волну распродаж на европейских долговых рынках.



Последние, не самые вежливые, греческие комментарии появились на, казалось бы, довольно благоприятном фоне: были все признаки, что переговоры продвинулись перед встречей министров финансов еврозоны 11 мая. Во вторник греческий вице-премьер Янис Драгасакис встретился с Марио Драги, чтобы обсудить текущее состояние переговоров и экономику страны. Драгасакис сказал президенту ЕЦБ, что достичь соглашения — вполне реально, при условии, что все институты будут действовать конструктивно. Еврокомиссар по экономическим вопросам Пьер Московичи недавно написал в своем твиттере, что прогресс есть, а министр финансов Франции, Мишель Сапин, говорит, что есть пространство для «хорошего компромисса».

Однако новая линия греческой аргументации сфокусирована на разногласиях между самими кредиторами. МВФ не пойдет на компромисс по рынку труда и в части пенсионных реформ, в то время как Еврокомиссия настаивает на удовлетворении финансовых целей и отказывается рассматривать вопрос списания части греческого долга. Об этом рассказал агентству Bloomberg один из греческих чиновников на условиях анонимности.

Теперь все внимание обращено к Совету управляющих ЕЦБ, который встречается сегодня во Франкфурте-на-Майне и должен обсудить чрезвычайное финансирование греческих банков. В то время как объем ликвидности, выделяемый греческим банкам, растет — проблемы стратегических рисков растут вслед за ним.



