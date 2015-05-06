Система американских банков на пороге нового кризиса

Главный финансовый риск для Соединенных Штатов сейчас слабо отличается от того риска, который спровоцировал кризис в 2008 году - крупные банки накопили слишком большие долги при очень низком уровне собственного капитала.
По мнению главного экономиста Международного валютного фонда Саймона Джонсона, которое он высказал в своей статье на Project Syndicate, этот риск вместе с неповоротливостью регуляторов становится источником серьезной угрозы для всей экономики США. Джонсон говорит, что нынешняя ситуация в американской экономике напоминает те события, которые привели к финансовому кризису семь лет назад. "Хотя все финансовые кризисы начинаются по-разному, каждый раз повторяется одна и та же ситуация: крупные банки оказываются в беде и балансируют на грани краха", - говорит он.
Как пример
автор говорит об одном из
крупнейших американских банков - Morgan
Stanley, уровень собственного капитала
которого не превышает 4%, а следовательно,
остальные 96% - это долги в той или иной
форме. В 2008 году уровень собственного
капитала банковского концерна Citigroup
составлял 4,2%, и в момент начала кризиса
банк оказался в очень сложном положении.
По словам Джонсона, коэффициенты
достаточности капитала, которые
используются различными регуляторами,
только способствуют ухудшению положения
дел, потому что вводят в заблуждение
обывателей — при их расчете используются
такие статьи, как гудвилл или отложенные
налоговые активы. Джонсон, однако,
отмечает, что на данный момент ситуация
в банковской сфере все же намного лучше,
чем перед кризисом 2008 года, хотя даже
незначительные изменения в глобальной
экономике могут свести на нет все
действия по исправлению положения дел,
потому что в итоге банки США в среднем
владеют лишь 5% собственного капитала.
"Мы уже видели этот фильм, и он плохо закончился. В следующий раз можем увидеть еще более жуткий триллер", - предупреждает Джонсон.