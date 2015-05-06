Система американских банков на пороге нового кризиса

Главный финансовый риск для Соединенных Штатов сейчас слабо отличается от того риска, который спровоцировал кризис в 2008 году - крупные банки накопили слишком большие долги при очень низком уровне собственного капитала.

По мнению главного экономиста Международного валютного фонда Саймона Джонсона, которое он высказал в своей статье на Project Syndicate, этот риск вместе с неповоротливостью регуляторов становится источником серьезной угрозы для всей экономики США. Джонсон говорит, что нынешняя ситуация в американской экономике напоминает те события, которые привели к финансовому кризису семь лет назад. "Хотя все финансовые кризисы начинаются по-разному, каждый раз повторяется одна и та же ситуация: крупные банки оказываются в беде и балансируют на грани краха", - говорит он.

Как пример автор говорит об одном из крупнейших американских банков - Morgan Stanley, уровень собственного капитала которого не превышает 4%, а следовательно, остальные 96% - это долги в той или иной форме. В 2008 году уровень собственного капитала банковского концерна Citigroup составлял 4,2%, и в момент начала кризиса банк оказался в очень сложном положении.



По словам Джонсона, коэффициенты достаточности капитала, которые используются различными регуляторами, только способствуют ухудшению положения дел, потому что вводят в заблуждение обывателей — при их расчете используются такие статьи, как гудвилл или отложенные налоговые активы. Джонсон, однако, отмечает, что на данный момент ситуация в банковской сфере все же намного лучше, чем перед кризисом 2008 года, хотя даже незначительные изменения в глобальной экономике могут свести на нет все действия по исправлению положения дел, потому что в итоге банки США в среднем владеют лишь 5% собственного капитала.



"Мы уже видели этот фильм, и он плохо закончился. В следующий раз можем увидеть еще более жуткий триллер", - предупреждает Джонсон.