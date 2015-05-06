Нефтяные котировки обновили сегодня максимумы 2015 года

В среду утром цены на нефть обновили свои максимальные значения в 2015 году. По мнению экспертов, рост цен идет за счет слабого доллара и снижения экспорта из Ливии. К 9:42 мск фьючерсы на Brent подорожали до отметки $68,61 за баррель, а фьючерсы на WTI - до $61,60. За апрель цены Brent выросли на 20%, WTI — на 25%, несмотря на то, что ОПЕК не собирается снижать добычу.

"Мы не видели в хедж-фондах и управляющих инвестициями такого оптимизма, как сейчас. Такого оптимизма не было с июля прошлого года, хотя показатели рынка нефти почти не изменились", - говорит аналитик нефтяного рынка из National Australia Bank Виэнн Лай.

Ливийский порт Зуейтина перестал получать нефть из-за акций протеста, а добыча в стране упала до 500 тыс. баррелей в сутки, что составляет примерно треть добычи до 2010 года.

Цены на нефть поддерживает сегодня ослабление доллара и неожиданное снижение запасов нефти в США на прошлой неделе, по данным Американского института нефти. Сегодня в 17:30 мск также выйдут свежие отчеты о запасах сырой нефти США от Информационного Агентства энергетики (EIA), которые могут повлиять на сырьевой рынок.

К 9:56 мск фьючерсы на Brent торговались на уровне $68,45 за баррель, WTI — на уровне $61,51.