EUR/USD: евро подрос утром на сильных прогнозах

В среду утром пара EUR/USD на валютных торгах отмечает хороший рост — к 8:28 мск она торговалась на отметке 1,1240 (+0,48%), по данным портала investing.com. Евро отошел от сессионных минимумов после того, как Еврокомиссия улучшила прогноз экономического роста еврозоны в 2015 году. Еще один толчок пара получила после выхода статданных по активности в секторе услуг и торговому балансу США, которые оказались хуже прогнозов.

В своем квартальном прогнозе Еврокомиссия заявила, что ждет роста экономики еврозоны на 1,5% в 2015 году по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 1,3%. Комиссия также пересмотрела прогноз инфляции в этом году - до 0,1% (прежде прогнозировали снижение на 0,1%).

Однако ЕК резко сократила прогноз экономического роста Греции - до 0,5% в этом году (прежде — 2,5%) и отметила, что восстановление страны приостановилось с момента проведения досрочных выборов в конце прошлого года.

На евро сейчас давят сообщения СМИ о том, что Международный валютный фонд толкает зону евро к сокращению долговой нагрузки Греции из-за опасений, что долговая ситуация в стране становится неустойчивой. Сами Афины все еще пытаются достичь соглашения с кредиторами, чтобы получить финсредства и избежать дефицита ликвидности.

Евро сегодня также подрос по отношению к иене, пара EUR/JPY торговалась на уровне 134,75, вчера пара падала до 133,11.

Доллар слабеет в последние дни из-за плохих экономических отчетов о состоянии экономики США, а инвесторы все меньше верят в скорое повышение ставки ФРС, т. к. на это остается все меньше причин. Индекс доллара сегодня снизился на 0,37% - до отметки 94,92.