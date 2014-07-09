Как ведут себя валюты в среду

Новозеландский
доллар приближается к своему максимуму
за последние три года, а американский
вполне стабилен в ожидании протокола
совещании ФРС. Индекс USD к
корзине основных валют упал на 0,02%
(80,161), а по отношению к иене американская
валюта подорожала на 0,03% (до 101,60). Сегодня
будет опубликован протокол совещания
ФРС, по которому, вполне возможно, станет
немного понятнее, повысятся ли процентные
ставки.
За последний год индекс базовых потребительских расходов в Штатах увеличился на полтора процента, однако целевой уровень инфляции в 2%, установленный ФРС, еще не достигнут.
Что же касается евро, то он подрос на 0,04% (до $1,3616). Сегодня на него повлияют выступления руководства ЕЦБ.
Доллар Новой Зеландии приблизился к высшей отметке с августа 2011 года и теперь его индекс по отношению к доллару составляет 0,8797. Основным положительным фактором для этого стало повышение рейтинга Новой Зеландии от стабильного до положительного (по версии агентства Fitch).