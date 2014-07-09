Как ведут себя валюты в среду

Новозеландский доллар приближается к своему максимуму за последние три года, а американский вполне стабилен в ожидании протокола совещании ФРС. Индекс USD к корзине основных валют упал на 0,02% (80,161), а по отношению к иене американская валюта подорожала на 0,03% (до 101,60). Сегодня будет опубликован протокол совещания ФРС, по которому, вполне возможно, станет немного понятнее, повысятся ли процентные ставки.



За последний год индекс базовых потребительских расходов в Штатах увеличился на полтора процента, однако целевой уровень инфляции в 2%, установленный ФРС, еще не достигнут.

Что же касается евро, то он подрос на 0,04% (до $1,3616). Сегодня на него повлияют выступления руководства ЕЦБ.

Доллар Новой Зеландии приблизился к высшей отметке с августа 2011 года и теперь его индекс по отношению к доллару составляет 0,8797. Основным положительным фактором для этого стало повышение рейтинга Новой Зеландии от стабильного до положительного (по версии агентства Fitch).