Америка опрокидывает экономику: может, они сели не на тот корабль?

«Парусник» Соединенных Штатов в этом году сбил с пути очень сильный ветер. Так считает колумнист издания CNN-Money Патрик Гиллеспи. Волатильность на фондовых рынках, слабый экономический рост и замедление роста новых рабочих мест создали идеальный шторм для почти ровного роста. Вопрос в том, смогут ли экономика и рынки США «выровнять» курс и правильно плыть дальше в мае и после него? Есть основания полагать, что они начнут делать это уже на этой неделе.

"Мы находимся в медленно растущей экономике", - говорит Дороти Уивер, бывший председатель Федрезерва Майами и гендиректор Collins Capital. "Я не думаю, что мы опрокидываем экономику, но это не значит, что нас не могли поразить низкие ветры и дурное настроение".

Экономические «тучи»: апрель везде был очень грубым. Это началось с новости, что американская экономика добавила только 126 тыс. рабочих мест в марте, а прирост в предыдущие месяцы был пересмотрен в сторону уменьшения. Розничные продажи в марте подсчитали к середине апреля, и они тоже оказались очень вялыми. Потом на прошлой неделе мы узнали, что экономический рост США был почти никаким - лишь 0,2% в первом квартале. Может быть, худшими новостями о росте даже стали заголовки о том, что компании не инвестируют в себя в этом году.

Новейшие прогнозы экономического роста, опубликованные ФРС Атланты, показывают, что этой весной нас вновь ждут разочаровывающие цифры - менее 1%. Все это создает мрачную картину. Но на этой неделе отчет о рабочих местах может стать первым признаком, что «корабль» экономики восстанавливает курс обратно к сильным прошлогодним показателям. Многие эксперты считают, что в мартовском докладе падение показателя было случайностью и что рост занятости возьмет реванш в апреле. "Рынок труда стал незначительно лучше", - говорит Скотт Рен, старший в Wells Fargo Investment Institute. - "Это было отклонение, которое мы видели в марте".

Эксперты отмечают, что экономика США по-прежнему считается лучшей в мире. Но это также является проблемой для больших транснациональных компаний. Спрос из Китая падает, а Европа только начинает двигаться в правильном направлении. Это заставляет американский экспорт идти вниз. Высокий курс доллара оказывает дополнительную нагрузку на развивающиеся рынки, а это одна из ключевых торговых групп. Все эти глобальные экономические факторы продолжат толкать рынки на каменистый путь этой весной, говорят эксперты.

Порывистый ветер на рынке акций был не намного лучше. В целом рост доходов упал на 3% в этом году, по данным S&P Capital IQ. В прошлый четверг Dow Jones упал на 195 пунктов и потерял почти все свои завоевания за год. Он немного восстановился в пятницу, но кажется, что бычьему рынку остается все меньше места, чтобы развернуться в этом году. Многие прогнозируют, что S&P 500 может завершить год на высоких уровнях, даже с ростом на 10%, но ему предстоит еще долгий путь. Индекс, который вернулся на 11% к инвесторам в прошлом году, вырос в этом году только на 2,4%. Dow тоже показал прохладный рост - около 1%.

"Рынку сейчас очень сложно найти почву под ногами", - говорит Кевин Ман, директор по инвестициям в Hennion & Walsh Asset Management в Нью-Джерси. - "Часть его очень волатильная и боится экономического роста". Но есть и некоторые хорошие новости. За исключением падения рынка, бычий тренд станет третьим по продолжительности в истории на этой неделе, считают в Bespoke Investment Group.

Однако, некоторые эксперты уверены, что экономика и рынки в США еще поймают попутный ветер в этом году. "У бычьего рынка еще есть шанс разогнаться", - говорят они. - "Экономика не в тупике. Мы будем двигаться вперед, пусть даже такими скромными темпами".