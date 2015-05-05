Нефть дешевеет: на Ближнем Востоке возможно перемирие

Фьючерсы на
нефть Brent к 8.25 мск снизились
до $66,28 за баррель, на WTI
– до 58,82 доллара за баррель с поставкой
в июне. «Черное золото» отошло от
максимумов за 2015 год благодаря тому,
что Саудовская Аравия начала разговаривать
о прекращении бомбардировок Йемена.
Министр иностранных дел Саудовской
Аравии заявил в понедельник, что арабский
альянс рассматривает возможность перемирия
в конкретных областях, чтобы позволить
проводить хотя бы гуманитарные поставки
продовольствия и предметов первой
необходимости для жителей Йемена,
оказавшихся в зоне боевых действий.
Этот факт частично снимает опасения по
поводу поставок нефти с Ближнего Востока.
Усиление доллара США — еще один фактор давления на нефть.
И третий фактор, которого ждут инвесторы — данные о запасах в США, которые поступят к четвергу. Бен Ле Брун, аналитик рынка в OptionsXpress (Сидней), говорит об этом: «Очевидно, что если мы увидим дальнейшее снижение поставок в США, то это станет катализатором для повышения цены».