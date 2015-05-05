Нефть дешевеет: на Ближнем Востоке возможно перемирие

Фьючерсы на нефть Brent к 8.25 мск снизились до $66,28 за баррель, на WTI – до 58,82 доллара за баррель с поставкой в июне. «Черное золото» отошло от максимумов за 2015 год благодаря тому, что Саудовская Аравия начала разговаривать о прекращении бомбардировок Йемена. Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил в понедельник, что арабский альянс рассматривает возможность перемирия в конкретных областях, чтобы позволить проводить хотя бы гуманитарные поставки продовольствия и предметов первой необходимости для жителей Йемена, оказавшихся в зоне боевых действий. Этот факт частично снимает опасения по поводу поставок нефти с Ближнего Востока.



Усиление доллара США — еще один фактор давления на нефть.

И третий фактор, которого ждут инвесторы — данные о запасах в США, которые поступят к четвергу. Бен Ле Брун, аналитик рынка в OptionsXpress (Сидней), говорит об этом: «Очевидно, что если мы увидим дальнейшее снижение поставок в США, то это станет катализатором для повышения цены».