Что стоит за кадровыми перестановками в Саудовской Аравии

Всего лишь через четыре месяца после начала своего правления король Саудовской Аравии, Салман, перетасовал карты на столе саудовской власти. Наиболее очевидная его цель выглядит как попытка успокоить всех граждан своей страны — от фрустрированной молодежи до религиозных фундаменталистов. Но более крупный и важный мессадж был отправлен в международное и региональное пространство.



Возвышение двоих королевских родственников — знак того, что Саудовская Аравия будет продолжать проводить жесткую внешнюю политику на Ближнем Востоке в попытке блокировать иранское влияние. 55-летний племянник короля, Мухаммад бин Наиф, назначен наследником, а вторым в очереди на престол сейчас значится 30-летний Мухаммад бин Салман, родной сын действующего монарха. Оба они олицетворяют собой ближайший круг семьи короля, династию, которая очень жестко настаивает на своей точке зрения.

Король также сигнализирует, что Саудовская Аравия больше не доверяет администрации Барака Обамы — ей крайне не нравится попытка достижения сделки с Ираном. Словом, саудиты сейчас недовольны американской администрацией не меньше, чем Израиль. Правда, надо сказать, что недовольство пока не распространяется на саму Америку. Именно поэтому новым министром иностранных дел королевства стал посол Саудовской Аравии в Вашингтоне, Адель аль Джубейр. В лице аль Джубейра и наследного принца Мухаммада бин Хайефа король Салман получил сильную команду экспертов по Америке. Этот дуэт может лоббировать Конгресс, Пентагон и другие центры силы США, чтобы показать, что даже если президент Обама окончательно соблазнит Иран — Саудовская Аравия будет иметь в американских властных структурах сильную поддержку. Наследный принц, Мухаммад бин Хайеф, который по совместительству является министром внутренних дел Королевства, работает с США с 2001 года — по вопросам антитеррористической деятельности. И он, и посол аль-Джубейр пользуются уважением и поддержкой в Вашингтоне.





Политические вопросы



Удаление королем своего сводного брата Мукрина бин Абдулазиза из списка наследников престола не удивительно. Уже давно ходили слухи, что принц Мукрин, младший из сыновей короля Абдулазиза, не станет королем, ведь его мать была наложницей из Йемена. Но вот сроки и резкость смены наследника повергла многих в шок. Ведь на Востоке принято уважать возраст и все подобные перемены производить хотя бы с соблюдением минимального этикета. Здесь же всему миру было продемонстрировано неприкрытое кумовство. Нового наследного принца, Мухаммада бин Наифа, многие в стране уважают за опыт и трудолюбие. А вот с сыном короля, который встал вторым в очереди на престол, всё сложнее. Он молод и неопытен. В качестве министра обороны он руководит текущей саудовской бомбардировкой в Йемене. И даже если его усилия на поле боя увенчаются успехом — далеко не факт, что это поможет ему укрепить репутацию.

Первое испытание ждет новую саудовскую команду через две недели, когда господин Обама примет саммит Совета сотрудничества стран Персидского Залива (

GCC).

Совет представляет собой «набор» небольших стран Персидского залива плюс Саудовскую Аравию, которая возглавляет коалицию арабских стран, борющихся против Ирана. В Саудовской Аравии все еще надеются убедить Вашингтон быть более активным в борьбе не только против сил ИГ, но и против Башара Асада в Сирии.



Внутренние проблемы



На прошлой неделе король Салман выразил озабоченность тем, что более 2000 саудовских молодых мужчин присоединились к войскам ИГ. Около 60% жителей Саудовской Аравии — люди моложе 20 лет, многие из них не имеют работы. Итог — уход в религиозный фанатизм, а оттуда — прямая дорога в ряды армии ИГ. Король Салман понимает, что поколение юных религиозных фанатиков набирает мощь, и что всё чаще религиозное сообщество Саудовской Аравии утверждает, что королевская семья испорчена изнутри и больше озабочена земными радостями, нежели достижением рая. Салман придумал, как умаслить эту часть населения: на прошлой неделе он отправил в отставку Нуру аль-Фаиз, женщину, занимавшую высокий пост заместителя министра образования. Как известно, умерший в январе король Абдулла пытался дать женщинам большую роль в жизни королевства и уменьшить роль религиозной полиции в стране. Король Салман делает ставку на умиротворение своих религиозных граждан и на обеспечение постоянной поддержки своей династии.

Но самый большой вопрос, конечно, - в том, как будет выстраиваться нефтяная политика Королевства. Али аль-Наими, министр нефти Саудовской Аравии, сохранил свой пост, но уже появился его очевидный преемник: государственная нефтяная компания Aramco получила нового руководителя.



