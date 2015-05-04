Золото восполняет потери предыдущих дней

В понедельник котировки золота растут: к 11.00 мск фьючерсы на золото с поставкой в июне стоят 1 182,50 доллара. Косвенно на это повлиял выход слабой макростатистики в Китае, но металл по-прежнему не слишком далек от шестинедельного своего минимума: инвесторы продолжают спекулировать, когда же ФРС США повысит процентную ставку.

Однако же сегодня на азиатских рынках разочаровывающие данные по PMI в китайской производственной отрасли заставили инвесторов покупать «убежище» в виде слитков и фьючерсов на них.



На этой неделе инвесторы продолжают мониторить статистику США. В частности, в пятницу все ждут цифру по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Слабые данные могут побудить ФРС отложить повышение ставки и тем самым спровоцировать рост золота.

Аналитик INTL FCStone, Эдвард Меир, полагает, что золото в мае будет торговаться в диапазоне $1 140 — $1 225, вследствие ухудшения технических факторов — и это несмотря на ослабевание доллара и замедление экономики США.