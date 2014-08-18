Санкции - бумеранг замедленного действия!

Санкции, введенные США и ЕС по отношению к России, могут представлять серьезную угрозу для глобальной финансовой стабильности, считает бывший глава Отдела международного политического анализа в Европейском центробанке, президент Немецкого института экономических исследований и профессор макроэкономики и финансов в Университете Гумбольдта Марcель Фрацшер.

Фрацшер в своей статье на сайте Project Syndicate пишет, что США и ЕС стоит пересмотреть введенные санкции, если они не готовы рисковать стабильностью мировой финансовой системы, ведя с Россией непредсказуемую игру "кто струсит первым". Реальная угроза для Запада заключается в потенциальном влиянии финансового кризиса, запущенного его собственными санкциями против России. Рассмотрим российский финансовый кризис 1998 г. В августе того же года президент Борис Ельцин заявил: "Не будет никакой девальвации – все надежно и стабильно". Буквально через три дня была завершена операция по девальвации рубля, а российские финансовые рынки вошли в штопор. В результате массового оттока капитала из страны правительство России было вынуждено реструктурировать свой долг, в то время как экономика вошла в период глубокой рецессии. И хотя влияние России на мировую финансовую систему было относительно незначительным, начавшийся в стране кризис имел далеко идущие последствия.

Серьезнее всех пострадала Аргентина: кризис в России стал причиной снижения доверия инвесторов к развивающимся рынкам, что в итоге привело к дефолту Аргентины спустя 4 года. Даже США и Европа не были защищены, а распад крупного хедж-фонда Long-Term Capital Management (LTCM) усилил беспокойство относительно жизнеспособности многих других финансовых институтов. События, происходящие сегодня, имеют поразительное сходство с 1998 г. Аргентина допустила технический дефолт, американские и европейские финансовые институты и рынки ведут себя крайне осторожно, а Россия обещает, что санкции, с которыми она столкнулась, не повлияют на экономику. Проблема с финансовыми санкциями заключается в том, что никто не знает точно, к каким последствиям они приведут – особенно предпринятые в отношении столь крупной экономики, как российская. Если они окажутся более "эффективными", нежели предполагалось, они будут представлять серьезную угрозу для глобальной финансовой стабильности.



Европейские банки выделили почти 200 млрд евро ($268 млрд) в виде займов для российских учреждений и фирм и разместили у себя значительную долю деноминированных в евро активов России, что делает их особенно уязвимыми. Более того, текущие стресс-тесты банков еврозоны, которые пройдут в ближайшие месяцы, могут выявить значительные "дыры" в защите и в капитале крупных европейских банков. Едва выйдя из глубокой рецессии, Европа может снова провалиться в нее из-за финансовых нарушений, особенно учитывая тесные связи экономики еврозоны и России через торговлю и энергетику. Еще больше усугубляет проблему тот факт, что никто по-настоящему не понимает точные связи между российскими и европейскими институтами и рынками. Крах LTCM в 1998 г. стал совершенной неожиданностью. Может ли Европа сегодня справиться с аналогичным крахом важного финансового учреждения? Когда именно эти санкции начнут "кусаться", никто не берется прогнозировать. Более того, так и неясно, кому будет больно и насколько больно. И, как показывает опыт России в 1998 г. и Аргентины после 2002 г., процесс восстановления доверия между участниками рынка является длительным и болезненным. В любом случае лидеры США и ЕС должны признать, что все санкции будут иметь свою цену – многие из них неожиданную для обеих сторон.