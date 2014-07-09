Фундаментальный прогноз рынка форекс на неделю 06.07 – 12.07

Основные макро-темы рынка форекс на уходящей неделе

- Данные по рынку труда США NFP оказались значительно лучше прогнозов, что обусловило рост американского доллара.

- ЕЦБ не принял никаких решений по новым стимулирующим программам. В ходе пресс-конференции Марио Драги раскрыл подробности TLTRO.

- Австралийский доллар упал в цене на слабых экономических данных по Австралии.





Тенденции рынка

Американский доллар завершил неделю на положительной территории против большинства конкурентов в связи с сильными данными по рынку труда. Исключение составили лишь британский фунт и канадский доллар. Обоим валютам удалось укрепиться против доллара США на сильных местных релизах.

Австралийский доллар стал главным лузером против доллара США. Пара AUD/USD упала на 0.6%. В значительной степени это было обусловлено слабыми данными по розничным продажам и торговому балансу Австралии. Дополнительно масла в огонь подлили хорошие американские релизы ADP и NFP.

В числе неудачников недели и японская иена. Пара USD/JPY укрепилась на 0.6%. Кроме данных по рынку труда США этому способствовал японский экономический релиз Танкан, подстегнувший спрос на рисковые активы.

Пара EUR/USD торговалась с нисходящей тенденцией на фоне бездействия ЕЦБ. По итогам недели она упала на 0.4%, но основное снижение пришлось на четверг, когда были опубликованы данные по рынку труда США.

Что впереди?

- Следующая неделя не обещает быть очень насыщенной событиями. Наибольший интерес будет представлять релиз протокола заседания ФОМК от 18 июня.

- В Европе ожидается выход данных по промышленному производству во Франции и Великобритании.

Полный обзор здесь: http://arsenal-forex.ru/articleitem/702/103/1/2/