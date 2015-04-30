Нефть продолжает дорожать: Brent дошла до отметки $66,1 за баррель

В четверг днем цены на нефть продолжили рост. По мнению агентства Bloomberg, участники рынка ждут сокращения масштабного перепроизводства. Так, к 15:27 мск июньские фьючерсы на Brent подорожали до отметки $66,10 за баррель, а WTI – до $59,07. По итогам апреля стоимость WTI выросла на 24%, а Brent с начала месяца подорожала на 20%. "Производство в США наконец-то стабилизируется, что ясно видно на примере падения запасов в Кушинге", - считает аналитик из Natixis Абишек Дешпанд.

Напомним, согласно вчерашним отчетам, запасы нефти на терминале Кушинге сократились на прошлой неделе на 514 тыс. баррелей - до 61,7 млн баррелей. Число эксплуатируемых в США буровых установок сокращается уже пятый месяц, на прошлой неделе работающих установок осталось 703.

Вместе с тем сегодня вышла новость, что ОПЕК в апреле увеличила добычу нефти до максимума двух лет - в основном за счет почти рекордного производства в Саудовской Аравии и Ираке. Об этом сообщает Reuters. Добыча увеличилась до 31,04 млн баррелей в сутки с 30,97 млн в марте. "На рынке избыточное предложение, и оно вряд ли исчезнет в ближайшее время", - уверен аналитик из Commerzbank Юген Вайнберг.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, сохранила добычу на уровне выше 10 млн баррелей в сутки.