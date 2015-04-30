Греция с кредиторами будет общаться в воскресенье: евро вновь пошел в рост

Как сообщает сегодня агентство Bloomberg, Греция и ее европейские партнеры возобновили переговоры и планируют решить вопросы по экономической программе уже к началу будущей недели. Таким образом, очередная "дата X" в надвигающемся греческом кризисе — это 3 мая, именно на этот день будут ориентироваться политики, чтобы уже 11 мая министры финансов стран еврозоны на очередной встрече смогли одобрить сделку и выделить Греции необходимые ей деньги.

Ключевой фактор, на который рассчитывает рынок и который может привести к достижению прорыва в переговорах, это активное участие в них премьера Алексиса Ципраса. Плюс недавние перемены в составе «группы» греческих представителей приободрили настроения инвесторов, на этом фоне евро постепенно укрепляется — сегодня, например, к 10:12 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1127, хотя еще утром падала до отметки 1,1074, по данным портала investing.com.

Однако все еще остаются серьезные препятствия к успешному завершению переговоров. Вчера греческий Минфин заявил, что правительство все еще не готово обсуждать снижение пенсий и реформу рынка труда. А без этих мер, как известно, почти нереально выйти на бюджетные показатели, которые требуют кредиторы.

Прежде Ципрас сделал небольшие перестановки в группе, представляющей Грецию на переговорах: в последнее время министра финансов Яниса Варуфакиса европейские партнеры обвиняют в затягивании времени и нежелании вести серьезный диалог. Напомним, Греции уже в мае нужно направить около 1 млрд евро на выплаты пенсионерам и госслужащим, а к середине месяца выплатить МВФ очередной долг в 880 млн евро. Сам Ципрас заявлял недавно, что готов обратиться напрямую к народу и даже планирует провести референдум, если предложенные условия тройки кредиторов будут неприемлемыми для Афин.