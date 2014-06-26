LSE купит Frank Russell за $2,7 млрд

London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи, совершает крупную сделку по покупке провайдера индексов Frank Russell. За американского провайдера биржа отдаст 2,7 миллиарда долларов (1,59 млрд фунтов стерлингов). Это будет самый крупный контракт в истории Лондонской биржи, и ожидается, что по его результатам будет создан ведущий мировой провайдер индексов (в результате слияния Russell и английского FTSE, принадлежащего LSE).

Ничего удивительного в этих ожиданиях нет, ведь активы, привязанные к индексам Russell составляют $5,2 трлн, а акции в привязке к FTSE стоят $4 трлн. На рынке зарегистрированных в США биржевых индексных фондов получившийся гигант станет №2.

London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи, совершает крупную сделку по покупке провайдера индексов Frank Russell. За американского провайдера биржа отдаст 2,7 миллиарда долларов (1,59 млрд фунтов стерлингов). Это будет самый крупный контракт в истории Лондонской биржи, и ожидается, что по его результатам будет создан ведущий мировой провайдер индексов (в результате слияния Russell и английского FTSE, принадлежащего LSE).



Ничего удивительного в этих ожиданиях нет, ведь активы, привязанные к индексам Russell составляют $5,2 трлн, а акции в привязке к FTSE стоят $4 трлн. На рынке зарегистрированных в США биржевых индексных фондов получившийся гигант станет №2.







Отдельный вопрос — финансирование сделки. LSE планирует дополнительный выпуск своих акций. Это случится в сентябре и должно принести порядка 1,6 млрд долларов. Остальные выплаты лондонская биржа обеспечит долговыми обязательствами.