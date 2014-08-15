МДМ Банк присоединится к платежной системе UnionPay

Московский кредитный банк выпустит карты японской платежной системы JCB. Как говорится сегодня в сообщении кредитной организации, МКБ и японская компания Japan Credit Bureau заключили лицензионное соглашение о сотрудничестве в области эквайринга и эмиссии банковских карт.

Соглашение подписали заместитель председателя правления Алексей Косяков и исполнительный вице-президент JCB International Рюдзи Синдзава. Косяков отметил, что теперь банк сможет приступить к технической реализации внедрения торгового и ATM-эквайринга, а также предоставлять данную возможность клиентам. "Мы будем реализовывать все виды сервисов, которые поддерживает JCB", - сказал он.

Japan Credit Bureau является крупнейшей в Японии и одной из ведущих платежных систем мира. Как ранее в мае писал "Коммерсант", JCB в качестве расчетного банка системы выступит Альфа-банк. По словам источника газеты, знакомого с планами JCB, решение о выходе в Россию как одну из стран БРИКС было принято акционерами этой платежной системы еще в прошлом году и не является реакцией на сигналы о возможных проблемах Visa и MasterCard на российском рынке.