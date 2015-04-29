Большинство трейдеров, которые борются за выживание на рынке, кажется думают что делать последовательно деньги на рынках чрезвычайно трудно, и что они никак не могут этого достигнуть. Я собираюсь посвятить вас в небольшой секрет, что делать деньги на рынках не так уж сложно, как вы думаете. На самом деле, вы даже, наверное, удивитесь, узнав, что уже имеете необходимые знания, чтобы торговать как профессионал, вы просто должны эффективно использовать их.



Я считаю, что большинство трейдеров, которым не удается последовательно делать деньги на рынках, уже знают, что им необходимо сделать, чтобы стать успешными, но они неправильно используют эти знания. Все трейдеры имеют мотивацию к зарабатыванию денег на рынках, но большинство из них фокусируется на неправильных вещах. Попробую свести основные различия между профессионалами и любителями, я бы сказал так: профессиональные трейдеры мотивированы долгосрочным результатом их взаимоотношений с рынками, в то время как любители мотивированы краткосрочным результатом. После того, как вы узнаете, что можете последовательно зарабатывать деньги на рынках, отказавшись от импульсивного желания «делать деньги здесь и сейчас», вы пересечете порог мышления и торговли любителя и станете профессиональным трейдером.



Вот 12 удивительных причин почему профессионалы делают деньги:



1. Профессионалы не тратят так много времени на анализ рынков, как вы.



Возможно, вы думаете, что недостаточно анализируете рынок, или вам необходимо читать больше экономических новостей, чтобы зарабатывать стабильно деньги… Я могу почти гарантировать, что это не так. Я также могу гарантировать, что вы наверняка проводите больше времени за анализом рынков, чем это делают профессионалы. Профессиональные трейдеры знают свою стратегию и сетапы, они анализируют рынки в свое любимое время выделенное для этого, ищут свои установки на рынке, а затем либо вступают в торговлю, либо остаются вне рынка. Подумайте об этом следующим образом: зачем ты сидишь здесь и тратишь свое умственные силы, если на рынке нету твоих сетапов? Может ты не уверен до конца, какие у тебя сетапы и стратегия? Это подводит нас к второй причине…



2. Профессиональные трейдеры торгуют то, что видят, а не то, что они думают, или хотят, чтобы произошло.



Многие трейдеры попадают в ловушку, зацикливаясь на определенных вещах происходящих на рынке, убеждая себя что рынок собирается делать то что они думают, или хотят чтобы он это сделал. Это, конечно, заставляет делать их глупые вещи, такие как слишком большие позиции, или переторговывание.



Профессиональные трейдеры понимают, что они никогда не могут быть уверены, что рынок собирается сделать, поэтому они никогда не становятся предубеждены психически или эмоционально к какому-нибудь конкретному направлению. Они просто используют свои навыки чтения графиков цен, чтобы определить наиболее логичное и вероятное ближайшее направление рынка а затем ищут сетапы прайс экшн ему соответствующие. Если они не находят ничего очевидного что соответствует их торговому плану, они идут играть в гольф, читают книги, ходят в зал, проводят время с семьей. Они точно никогда не торгуют только потому, что «рационализировали» сетапы в своей голове и у них есть сильное желание торговать. Профессиональные трейдеры ТОЧНО знаю, что они ищут на рынках, и они торгуют только когда видят СФОРМИРОВАННЫЙ сетап.



3. Профессиональные трейдеры не полагаются на индикаторы



В своей торговой карьере я рано понял, что индикаторы не только затуманивают мои графики но и мои мозги тоже. И это действительно так было, пока я не научился торговать прайс экшн, и не убрал все индикаторы которые начал настраивать под рынок. Профессиональные трейдеры знают, что они должны уметь читать чистый график цены, и это краеугольный камень их навыков технического анализа.



Большинство трейдеров проходят эволюцию, где они сначала ищут Святой Грааль пробуя каждую торговую стратегию, индикаторы и многое другое, после чего либо сдаются, либо начинают упрощать свою торговлю. Мне нравится использовать аналогию с трейдерами в ямах основных сырьевых и фондовых бирж, вы думаете эти ребята смотрят на MACD, стохастики, волны Элиота или другие индикаторы? Очевидно нет, они умеют читать ленту, или цену, в основном они торгуют настоящий прайс экшн, и мы можем отказаться от всех индикаторов и учиться торговать чистые движения цены на рынке. (Знаю, что многие думают, что я использую индикаторы, так как я использую несколько скользящих средних, но я не использую их в традиционном методе «пересечения», я их использую для определения динамических зон сопротивления и поддержки и для анализа тренда, и по настоящему я использую только девные 8 и 21 ЕМА)



4. Профессиональные трейдеры полагаются на свои мозги, а не на советников или торговых роботов



Знаю, что у многих из вас был соблазн купить один из «сладко» описанных торговых роботов, с названием похожим на «Форекс Турбо Пипсовик 10000»… разве на ничего не подозревающих новичков это не производит впечатление. Но почему те парни, что продают вам эти «гремучие смеси» не скажут вам, что это всего-навсего программа, повторяющая свои действия снова и снова, они совсем не гибкие, и результаты, демонстрируемые вам, на их вебсайтах, скорее всего приукрашены, или отобраны самые лучшие периоды рыночной истории. На самом деле, на рынке существуют приливы и отливы, и ни один компьютер не может так эффективно зарабатывать как человек в длительном периоде времени. Вам необходима свобода действий и ум, чтобы ориентироваться на рынках эффективно в длительной перспективе. Пока что, у нас нету настоящего искусственного интеллекта, человеческий разум всегда будет лучшим торговым инструментом.



5. Профессиональные трейдеры не сильно фокусируются на фундаменте



Хотя существуют профессиональные трейдеры использующие в торговле фундаментальные данные, я могу вас заверить, что большинство не использует. Те, кто использует фундаментальные данные, они заинтересованы в них больше всего, потому что используют их в качестве подтверждающих факторов тому, что они видят на графике. На самом деле нет существенных причин, чтобы основываться в торговле на новостях и фундаментальных данных, потому что все эти переменные учитываются в цене и отображаются на графике. Конечно, необходимо быть в курсе наиболее волатильных новостей, таких как Non-Farm Payrolls или публикация процентных ставок центральных банков, но только для того, чтобы подтянуть стопы или зафиксировать прибыль, на самом деле нет причин, чтобы глубоко анализировать эти данные. Если вы хотите увидеть, как новости и публикация экономических данных влияют на рынок, просто посмотрите на движения цены, потому что все переменные в конечном счете отображены в рыночной цене, поэтому, когда вы научитесь торговать движения цены, вы также косвенно научитесь торговать все что на цену влияет.



6. Профессиональные трейдеры слушают себя, а не других



Вы когда-нибудь входили в рынок на информации сказанной каким-то «экспертом» по CNBC? Честно, было? Бьюсь об заклад, ты это делал, я тоже это делал раньше, на заре моих торговых дней. Очень легко сделать такую ошибку, в конце концов эти парни и девушки похоже знают что говорят. Но самое смешное в экономических информационных каналах то, что не приходиться долго искать противоположное мнение другого «эксперта». Если читать мнения таких людей достаточно долго, то легко получить головную боль, делать глупые сделки, или просто решить, что все эти мнения полны дерьма. Последнее, как правило, лучший вариант. Дело в том, вы должны иметь собственное мнение в трейдинге, и никто и никогда не будет заботиться о ваших деньгах больше чем вы сами, поэтому не следуйте советам «экспертов» если вы нутром чувствуете, что это неверно. Доверяйте тому, что говорят вам графики, а не тому что говорящие головы по телику вещают. Профессиональные трейдеры уверенны в своих силах и они не позволяют другим людям влиять на них или принимать торговые решения вместо них. Принимайте все, что вы слышите от «экспертов» с недоверием.



7. Профессиональные трейдеры реалистичны



Вы никогда не станете профессиональным трейдером, если не будете реалистичны по отношению к торговле. Что я имею ввиду «реалистичный по отношению к торговле»? Вы не будете зарабатывать полноценную зарплату на рынках, начав со счет в 5000$. Вы должны определить, какой суммой вы готовы сейчас торговать, а затем определить комфортную для вас сумму в долларах, какую вы можете потерять в любой сделке, а затем установить соответственный размер позиции. Вы не можете просто «бегать и стрелять», думая что при риске 30% от вашего счета, попадете и сорвете большой куш, а уже потом будете беспокоится об управлении капиталом. Так это не работает. Вы должны быть реалистичны и дисциплинированы прежде чем станете профессиональными трейдерами… по сути вы должны действовать так, как будто уже профессиональные трейдеры, прежде чем им станете… если вы желаете таким быть.



8. Профессиональные трейдеры имеют хорошо развитое торговое мышление



Как мы уже обсуждали в 4-м пункте, у людей есть все возможности быть намного лучшими трейдерами, чем у компьютеров, потому что у нас есть возможность использовать свободу действий. Существует нечто, что называют торговым инстинктом, которым владеют лучшие трейдеры, оно приходит со временем, обучением, и практикой. Прайс экшн гибкий и дискреционный метод торговли, это означает, что не каждый пин бар или другой сетап надо торговать. Вместо этого, мы берем только те, что отвечают критериям нашего торгового плана и выглядят правильно… как торговый сетап выглядит для вас, зависит от вашей способности к дискреционной торговли. В конце концов, вы будете развивать свое мышление до того, пока сразу не будете знать, является или нет конкретный сетап стоящим, просто бегло взглянув на графики. Вы должны будете использовать ваше торговое мышление чтобы решать какие сетапы торговать, а какие пропустить.



9. Профессиональные трейдеры не чувствуют «необходимости» и «давления»к зарабатыванию денег



Все что описано в этой статье говорит о том, чтобы не становиться эмоциональным когда торгуете, это является наиболее главным фактором, позволяющим профессиональным трейдерам зарабатывать деньги. Если вы чувствуете необходимость заработать денег трейдингом, чтобы быть счастливым или вести полноценную жизнь, вы наверняка придаете этому слишком большую важность. Большинство тех, кто выделяется в трейдинге, не кладут все яйца в одну корзину, и они не будут бездомными, если не заработают денег на рынке. По сути, вы должны быть в таком положении в своей жизни, где вы уже счастливы, и у вас есть план Б, если из вас не получится трейдер, это увеличит ваши шансы стать успешным трейдером. Если мы положим на себя слишком много давления, будем заставлять себя побеждать в каждой сделке, весь процесс торговли просто превратится в беспорядочный процесс потерь.



10. Профессиональные трейдеры организованы и дисциплинированы



Вы должны быть организованны и дисциплинированны, чтобы создать и сохранить правильное торговое мышление. Наличие торгового плана и торгового журнала и, конечно, их использование направят вас на правильный путь превращения вас в организованного и прибыльного трейдера. Трейдеры, считающие, что им нет необходимости быть организованными или они недисциплинированны, как правило, ведут себя таким образом из высокомерия. То же высокомерие приводит их к гибели на рынке. Когда ваши трудом заработанные деньги в работе, вы не должны думать что «создание торгового плана и ведение торгового журнала займусь позже»… вы должны это делать до того как начнете торговать, а не после.



11. Профессиональные трейдеры торгуют только свободным капиталом



Этот пункт относится к обычным «розничным» трейдерам (не инвестиционным банкирам и хедж-фондам). Что такое свободный капитал? Главное, что эти деньги не нужны вам для любых ваших жизненных нужд, или для выхода на пенсию, или что то подобное. Если вы торгуете по-настоящему свободными деньгами, тогда вы не будете чрезмерно зависеть от каждой сделки и в результате не станете эмоциональными, какими можете быть, если эти деньги вам действительно нужны для чего-то. Самый лучший способ начать торговать без эмоций, это использовать на 100% свободный капитал. Так что не надо закладывать ваш дом или одалживать денег для торговли, обычно это огромная ошибка, часто заканчивающаяся слезами.



12. Профессиональные трейдеры используют простые стратегии



На конец хочу сказать, что многие начинающие и те что борются за выживание трейдеры удивляются когда узнают насколько простые торговые стратегии используют профессиональные трейдеры. Профи знают, что такие простые стратегии, как прайс экшн, лучшие, потому что им нет необходимости анализировать большое количество переменных кроме чистого графика цены. Они также знают, что простые торговые стратегии работают на создание простого и чистого мышления, и свое мышление является наиболее важным фактором на рынке. Торговать просто.

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