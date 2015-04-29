К осени брокеров ждет «зачистка» от центробанка

Как сообщил сегодня заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин, регулятор собирается в III квартале ввести «пороговые оценки вовлечености в сомнительные операции для некредитных финансовых организаций». Под контроль попадут инвестиционные и брокерские компании, которых ждет участь банковского сектора — его, как мы помним, центробанк активно "зачищает" последние 2 года. За это время было отозвано уже более 100 лицензий.

"Сейчас разрабатывается система оценки вовлеченности этих организаций в сомнительные операции на базе отчетности", - добавил Скобелкин. - "Летом заработает более целостная система оценки. Там будут количественные и качественные показатели и индикаторы". Кроме того, центробанк ужесточит контроль за банками, которые подозреваются в проведении сомнительных операций.

Центробанк РФ в настоящее время наказывает банки, если доля сомнительных операций в дебетовых оборотах по счетам физических и юридических лиц превышает 4% или 3 млрд руб. за квартал. По мнению руководителей регулятора, эти критерии слишком мягкие, их необходимо ужесточать. "3 млрд и 4% - достаточно большие суммы. Мы будем последовательно снижать эти планки", - отметил Скобелкин.

По подсчетам Банка России, объем сомнительных операций в 2014 году составил $9,0 млрд, что в 3 раза меньше, чем в 2013 году ($26,5 млрд). Чистый вывоз капитала банками и предприятиями из РФ в прошлом году составил примерно $151,5 млрд - в 2,5 раза больше, чем в годом ранее.