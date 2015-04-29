Рынки АТР в красной зоне на тусклой отчетности

В основном в среду азиатские рынки снизились: инвесторы фиксировали прибыль прошлых дней и ждали заявления ФРС о повышении ключевой ставки. Кроме того, рынок пережил шквал корпоративной отчетности, не всегда позитивной.



Японские рынки сегодня были закрыты: в стране началась так называемая «Золотая неделя», большую часть которой рынки работать не будут.

Shanghai Composite все утро торговался в отрицательной области , но к концу сессии сумел выкарабкаться в «зеленую зону»: +0,01%. Инвесторы отреагировали на новость о том, что коммерческим банкам может быть разрешено использовать государственные долговые бумаги в качестве залога ликвидности во время кредитования со стороны Народного Банка Китая. Аналитики говорят, что новая схема «определенно позитивная», поскольку может создать спрос коммерческих банков на государственные бонды. Agricultural Bank of China и Bank of Communications потеряли 2% и 1,3% соответственно после публикации мрачной отчетности за I квартал. У обоих кредиторов зафиксирован рост «плохих» кредитов и самый медленный за шесть лет рост прибыли в первом квартале. Напротив, ICBC, China Construction Bank и Bank of China показали 2%-ный рост на сильной отчетности, опередившей консенсус-прогнозы.

Снизился корейский индекс KOSPI, закончив день с минусом на 0,23%. Причина падения — слабая отчетность крупнейших компаний. Ключевые тяжеловесы рынка — такие, как Hyundai Motor (-0,87%) и Kepco (-1,95%) показали результаты I квартала, сильно недотягивающие до консенсус-прогнозов. Их частично компенсировал рост Samsunc Electronics, которая прибавила 1,4% на фоне роста прибыли в первом квартале. Южнокорейский гигант обогнал Apple по объему производства смартфонов в течение I квартала 2015 года

Главный лузер региона в среду — S&P/ASX 200, который потерял 1,85%. В минусе оказались все 10 секторов австралийской экономики. «Рынок сегодня был под большим давлением. Влияет всё: и падение австралийского доллара на 80 центов, и снижение фьючерсов на железную руду, и предположения об окончании периода смягчения монетарной политики со стороны РБА», — пишет в своей записке Крис Уэстон, аналитик рынка в IG. Сильнее всего пострадали в Австралии кредиторы. Westpac, National Australia Bank and Commonwealth Bank of Australia закрылись с понижением более 2% каждый. Очень серьезный удар получили нефтяники и горняки: Fortescue Metals снизилась на 7,4%, Oil Search и Woodside Petroleum потеряли на 2,2% и 1,1%% соответственно.