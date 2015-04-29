Доллар вблизи двухмесячного минимума перед публикацией ВВП и встречей ФРС

Доллар отошел к двухмесячному минимуму против корзины основных валют в среду: рынок хеджирует риски того, что ФРС возьмет «голубиный» курс и не станет поднимать свою ключевую ставку в ближайшее время. Индекс доллара к 9.24 стоит на уровне 96,25.

Ключевой риск для доллара — сегодняшнее заявление ФРС, которое состоится сегодня в 21.00 мск. Эксперты ждут, что ФРС пока оставит монетарную политику без изменений, и акцент будет сделан на экономической оценке. В экономическом «проседании» американский регулятор обвиняет главным образом суровую зиму и сильный доллар.



Колум Хендерсон, глава отдела Forex в Standard Chaptered Bank (Сингапур), комментирует ситуацию так: «Мы думаем, в заявлении будет признана слабость американской статистики. Не изменится и характеристика инфляции. Признание слабых данных может увести доллар еще ниже. А вот пространство для неожиданных ястребиных заявлений существенно сузилось по сравнению с тем, что было две — три недели назад».

За несколько часов до заявления ФРС рынок получит предварительные данные о ВВП США в первом квартале. Экономисты ждут, что в годовом исчислении рост замедлился с 2,2% до 1%.

EURUSD во вторник чуть было не перешла отметку в $1,1000 (установив трехнедельный максимум в 1,0991), но в итоге чуть снизилась, и к 9.34 мск торгуется на 1,0971.

GBPUSD снизилась вчера после информации о том, что рост ВВП в I квартале оказался медленнее, чем ожидали аналитики. Однако после этого фунт быстро выправился, продолжает активно расти и сейчас находится на двухмесячном максимуме в 1,5346.