В Саудовской Аравии — неожиданные рокировки, но нефть все равно падает

Вчера неожиданно для всех король Саудовской Аравии, Салман, отозвал у своего младшего сводного брата титул наследного принца и назначил вместо него собственного племянника. Следующим после наследника в очереди на престол Салман поставил собственного сына, принца Мохаммеда бин Салмана. Затем престарелый король отправил в отставку министра иностранных дел, принца Сауда аль-Фейсала, который, на минуточку, занимает этот пост уже 40 лет. Вместо него внешней политикой государства займется бывший посол королевства в Вашингтоне, Адель аль-Джубейр.



Назначил Салман и нескольких других новых министров. Но ветеран нефтяных войн, 79-летний Али аль-Наими, остался на своем месте. Видимо, именно поэтому столь резкие изменения во власти не сказались на состоянии нефтяного рынка. Казалось бы, после этого Brent должна была бы рвануться вперед, но этого не случилось.

К 8.52 мск июньский фьючерс на Brent стоит 64,52 доллара за баррель, WTI с поставкой в июне - 56,95 доллара за баррель. Цены практически не изменились со вчерашнего дня: трейдеры неохотно занимают новые позиции, пока не станет ясно, как повлияют перестановки во власти на саудовскую политику.

В своем ежеквартальном обзоре товарных рынков, опубликованном сегодня, Barclays пишет: «Несмотря на 45%-ный рост цен на нефть от январских минимумов, мы ждем впереди крупную волатильность. Тем не менее, рост предложения на многих рынках по-прежнему слишком быстрый, а сильный доллар и высокие позиции фондовых рынков, скорее всего, будут давить на нефтяные цены и дальше».