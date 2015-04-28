Европейские акции падают на ранних торгах во вторник

Сегодня с утра большинство основных европейских рынков открылись с понижением. К 11.44 мск DAX потерял уже 0,55%, FTSE 100 ослаб на 0,74%, CAC 40 упал на 0,88%, а сводный индекс крупнейших промышленных предприятий Европы Euro Stoxx 50 потерял 0,56%.

Это происходит на фоне падения акций Commerzbank (-4,1%). Второй по величине банк Германии в понедельник запустил дополнительную продажу своих акций. Он собирается привлечь капитал со стороны институциональных инвесторов, поскольку остро нуждается в укреплении своих позиций.

Швейцарский производитель сантехники Geberit потерял 4,4% после того, как сообщил о 15%-ном падении чистой прибыли в первом квартале. Компания понесла расходы из-за укрепления швейцарского франка и в силу приобретения в прошлом году скандинавского производителя керамики Sanitec.



