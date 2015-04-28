Варуфакис не оправдал надежд Греции, и его отодвигают в тень

В понедельник греческий премьер перетасовал свою команду по переговорам с международными кредиторами. Это в значительной степени рассматривается как попытка отодвинуть министра финансов Яниса Варуфакиса на второстепенную позицию.

Скандальный экономист, славящийся своим нахальным стилем, активный противник режима жесткой экономии, Варуфакис вызывает неприятие в среде своих коллег. На встрече министров финансов еврозоны в Риге он оказался в полной изоляции и уехал с пустыми руками. Между тем, Афины всеми силами пытаются избежать банкротства и возлагали на Варуфакиса большие надежды как на переговорщика.



Смена коней на переправе



Надежды эти рухнули. В воскресенье Ципрас и его помощники публично выразили министру финансов поддержку и согласились с тем, что он будет контролировать новую переговорную команду. Однако координатором группы был неожиданно назначен не Варуфакис, а заместитель министра иностранных дел, Евклид Цакалотос, близкий соратник Ципраса и экономист умеренных взглядов. Это назначение переставило Цакалотоса в более активную позицию, а Варуфакиса отодвинуло к обочине процесса.

События прошедшей недели заставляют премьер-министра действовать активнее, быть более гибким, ослабить напряженные отношения с кредиторами и наконец-то умудриться заключить сделку по спасению страны от дефолта.

Новости стимулировали подъем греческих акций: только с начала сегодняшнего торгового дня ASE уже прибавил 1,29%, а за вчерашний торговый день вырос на 4%. Акции из банковского подындекса подскочили на 9%.

Цакалотос сообщил общественности: «Мы учимся на своих ошибках». Позже в понедельник греческое правительство заявило, что готовит новые законопроекты о реформах, частично уже представленных кредиторам, в попытке придать новый импульс практически остановившимся переговорам.

Чиновники еврозоны приветствуют эту перестановку и оценили видимые усилия властей по уменьшению роли Варуфакиса в переговорном процессе. «То, как он себя вел, сделало его дополнительным препятствием в переговорах с Грецией», — сказал в интервью агентству Reuters чиновник еврозоны, который просил не называть своего имени. — «Замена основного контактного лица Грецией — очень правильный ход. Ведь ситуация приобрела практически личный характер для некоторых министров Еврогруппы».

«Я приветствую их ненависть»

Варуфакис стал знаменитостью мгновенно, в первые же дни своей работы на посту министра финансов. Со своим вечным отсутствием галстука и неаккуратными высказываниями о политике жесткой экономии, он заметно выделялся среди большинства своих коллег. Но его звезда планомерно закатывалась в течение последних недель. Критики называли именно его ответственным за срыв переговоров.

В пятницу на встрече в Риге он подвергся резкой публичной критике коллег-министров финансов еврозоны — как за свой стиль высказываний, так и за непредставление реформ, которых требовали кредиторы.

Чуть позже Янису снова перемывали кости: на сей раз из-за того, что он не явился на официальный обед после заседания. На это он ответил, твитнув цитату из высказываний Франклина Рузвельта: «Они единодушно ненавидят меня. Я приветствую их ненависть».

Главный секретарь Варуфакиса, Никос Теохаракис, который вел переговоры на техническом уровне с так называемой Брюссельской группой кредиторов, сосредоточится на разработке плана роста, которая станет основой для нового соглашения с кредиторами в июне. Брюссельскую группу же передадут Георгису Халиаракису. Это — очередной жирный намек на уменьшение значимости роли Варуфакиса в переговорных процессах.