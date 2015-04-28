Фондовая Европа закрылась вчера на «зеленой» волне

Как сообщает агентство Bloomberg, по итогам торгов в понедельник европейские фондовые индексы показали себя довольно неплохо — они подросли на оптимизме в отношении переговоров Греции с кредиторами. Так, вчера сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1% - до отметки 412,42, британский FTSE 100 подрос на 0,47%, французский CAC 40 - на 1,3%, германский DAX - на 1,93%.

В понедельник СМИ сообщали, что правительство Греции ограничило участие министра финансов Яниса Варуфакиса в переговорах с международными кредиторами, потому что тот стал мишенью критики на встрече с коллегами из стран еврозоны в прошлую пятницу. Теперь в греческой группе переговорщиков основными назначены два экономиста с британским образованием, которые занимают более умеренную позицию, чем Варуфакис. Рынок воспринял такие перестановки как сигнал того, что премьер страны Алексис Ципрас готов пойти на уступки для получения необходимого финансирования, потому что уже на этой неделе Греции нужно направить примерно 1,5 млрд евро на выплаты пенсионерам и бюджетникам. Как заявил недавно Ципрас, он готов также отказаться от введения минимального уровня оплаты труда в стране.

"Рынок акций быстро отреагировал на то, что Ципрас отказался от одного из своих предвыборных обещаний, - говорит аналитик из Banco Comercial Portugues Рамиру Лурейру. - Это было воспринято как шаг навстречу к компромиссу с Еврогруппой".

На греческих новостях акции местных банков - National Bank of Greece и Alpha Bank - подскочили более чем на 8%, а национальный индекс ASE вырос на 4,4%.

Вчера котировки акций Volkswagen AG подросли на 5,3%, когда прошла новость о том, что Фердинанд Пиех оставляет должность председателя наблюдательного совета концерна, которым руководил на разных постах с 1993 года. Капитализация французского поставщика компьютерных услуг Capgemini выросла на 7,9%, когда компания объявила, что покупает своего американского конкурента IGATE за $4 млрд. Бумаги итальянской телекоммуникационной фирмы Mediаset подорожали на 8,3%, когда прошел слух о покупке компании французской Vivendi SA.

Однако, вчера также опустилась стоимость акций Deutsche Bank - на 4,6%, после того, как банк объявил о новой стратегии развития до 2020 года. Она предполагает сокращение ежегодных расходов на 3,5 млрд евро, а также отделение потребительского подразделения — Postbank. Deutsche Bank сообщил, что хочет добиться показателя рентабельности капитала не менее 10% в среднесрочной перспективе. Такая новость была воспринята негативно участниками рынка, потому что прежде банк рассчитывал увеличить показатель до 12% уже в 2016 году.