WTI потеряла больше процента, запасы в США — на новых максимумах

Во вторник нефть WTI потеряла более 1%. Впрочем, у Brent тоже не всё радужно. К 9.00 мск фьючерс на Brent стоит 64,16 доллара, на WTI — $56,26.
Сегодня ожидается
выход кадастровых данных по рынку нефти
в США, которые, по прогнозам, снова, уже
16-ю неделю подряд, должны были обновить
рекордные уровни. Добавляет рынкам
сомнений и то, что Саудовская Аравия в
случае необходимости обязалась поставлять
больше нефти в Китай: чиновники Королевства
заявляют, что будут добывать столько
«черного золота», сколько нужно будет,
чтобы обеспечить потребности покупателей.
Али аль-Наими сегодня во время рабочего визита в Пекин заявил: «Внезапный рост или падение котировок нефти мы не приветствуем. В наших интересах — обеспечить стабильность цен на рынке».
Количество активных буровых установок в США упало до самого низкого с 2010 года уровня, и здесь ждут падения добычи уже в мае — впервые за последние четыре года. «Становится ясно, что производство падает, и наконец-то мы видим этот отложенный эффект от снижения количества буровых», — сказал один из источников агентства Reiters.
По его словам, уровни тестирования для нефти сегодня находятся чуть выше ключевых технических уровней: $64,50 для Brent и $56 для WTI.