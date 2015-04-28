WTI потеряла больше процента, запасы в США — на новых максимумах

Во вторник нефть WTI потеряла более 1%. Впрочем, у Brent тоже не всё радужно. К 9.00 мск фьючерс на Brent стоит 64,16 доллара, на WTI — $56,26.

Сегодня ожидается выход кадастровых данных по рынку нефти в США, которые, по прогнозам, снова, уже 16-ю неделю подряд, должны были обновить рекордные уровни. Добавляет рынкам сомнений и то, что Саудовская Аравия в случае необходимости обязалась поставлять больше нефти в Китай: чиновники Королевства заявляют, что будут добывать столько «черного золота», сколько нужно будет, чтобы обеспечить потребности покупателей.



Али аль-Наими сегодня во время рабочего визита в Пекин заявил: «Внезапный рост или падение котировок нефти мы не приветствуем. В наших интересах — обеспечить стабильность цен на рынке».

Количество активных буровых установок в США упало до самого низкого с 2010 года уровня, и здесь ждут падения добычи уже в мае — впервые за последние четыре года. «Становится ясно, что производство падает, и наконец-то мы видим этот отложенный эффект от снижения количества буровых», — сказал один из источников агентства Reiters.

По его словам, уровни тестирования для нефти сегодня находятся чуть выше ключевых технических уровней: $64,50 для Brent и $56 для WTI.