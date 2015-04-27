Все блоги / Торговые идеи Все блоги Аналитика и прогнозыТрендыПрогнозыТорговые системыМоя торговляГрафикиСтратегииСтатистикаТорговые идеиСкальпингНейросетиВолновая разметкаНовости рынковВалютыМеталлыНефтьНовости компанийСобытияБанкиБрокерыЗаконыРазное Правила Торговые идеи EURUSD Треугольник 27 апреля 2015, 12:50 Yuriy Khrustalov 0 143 Если сегодня не пробьет в верх то будет так Источник Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий Волновой анализ рынка за 27.08.2026 BTCUSD Аналитика и прогнозы 10 0 Почему один и тот же советник даёт разные бэктесты у разных брокеров: спред и качество котировок — скрытая переменная Стратегии 8 0 Финальная неделя августа: что ждёт рынки? Аналитика и прогнозы 12 0 Превратите тренировочные сделки в AI-анализ с Practice Simulator Моя торговля 13 0 Trade Panel - два способа быстро переключить символ на графике Моя торговля 15 0 Daily Gold Trading Plan | H1 | August 26, 2026 Аналитика и прогнозы 23 0 1 Фундаментальный анализ рынка за 26.08.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) Аналитика и прогнозы 26 0 Почему тестер стратегий показывает лишь пятую часть мультирыночного советника (и как его правильно тестировать) Стратегии 13 0 MT5 AI ②: Что на самом деле умеет AI-ассистент? Моя торговля 17 0 95 Форекс и крипто прогноз на 24 – 28 августа 2026 года 23 Daily Gold Trading Plan | H1 | August 26, 2026 56 Фундаментальный анализ рынка за 24.08.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) форекс аналитика прогноз рынок торговля eurusd форексмарт нефть валюта экономика трейдер доллар Forex GBPUSD Россия usdjpy торговая неделя пара золото новости EUR/USD финансы акции11 США рубль события индексы биткоин AUDUSD евро