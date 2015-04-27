Рубль упал в ожидании заседания ЦБ и на фоне слабой активности экспортеров

Сегодня днем российский рубль снижается на валютных торгах, хотя при открытии сессии он вел себя нейтрально. Против рубля играют ожидание изменений ключевой ставки центробанком РФ (это может случиться уже в ближайший четверг на заседании регулятора) и снижение активности экспортеров, которые, похоже, заранее продали основную часть валютной выручки для уплаты ключевых налогов 27-28 апреля.

"Экспортеров практически не было сегодня утром, но при этом, похоже, усиливается выход из российских активов в ожидании снижения ключевой ставки центробанка. К этим потокам могут "прицепляться" спекулятивные валютные лонги", - считает аналитик Андрей Мишко из банка Национальный стандарт. Его прогноз — рост доллара выше отметки в 52 руб.

К 12:56 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 51,45 (выше предыдущего закрытия на 1,06%). В начале торгов доллар опускался до отметки 50,25, по данным портала investing.com. Пара EUR/RUB торгуется вблизи отметки 55,72 (выше на 0,65%).

На этой неделе, в четверг 30 апреля, состоится заседание совета директоров центробанка РФ по вопросам денежно-кредитной политики. Большая часть рынка уверена, что регулятор снизит текущую ключевую ставку 14% годовых по итогам встречи. Это, в свою очередь, может сократить интерес к рублю и рублевым активам, благодаря которому российская валюта достаточно уверенно дорожала в последние дни. Дорогая нефть сдержит ослабление рубля, но сегодня-завтра не исключены также точечные крупные корпоративные продажи валюты, что может замедлить негативную динамику.

Расчеты для экспортеров по налогу на добычу полезных ископаемых завершаются сегодня, их объем эксперты Reuters оценивают в 170-290 млрд рублей.