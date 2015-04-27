Золото на 5-недельных минимумах: внимание на встрече ФРС и на Греции

В понедельник золото находится у самых низких за пять недель отметок: к 11.06 мск июньский фьючерс стоит 1 181,50 доллара за тройскую унцию. Инвесторы видят рекордный рост фондовых индексов практически на всех мировых рынках, поэтому им не нужна валюта-убежище. Также на этой неделе состоится заседание ФРС по монетарной политике — игроки по золоту ждут среды, после чего уже и будут принимать масштабные решения, а пока рынок затих.

Рост ставок может дополнительно надавить на беспроцентный актив, ярким образцом которого можно считать золото. Поэтому, по словам аналитика HSBC, Джеймса Стила, «перспектива дальнейшего откладывания ставок немного снизит краткосрочное давление на драгоценные металлы».



Еще одна надежда золота — греческий дефолт (и потенциальный вылет из еврозоны), к которому, по слухам, на всякий случай уже готовится Минфин Германии. Если это событие случится, то на мировых рынках начнутся беспокойства, а ставки на золото, как на запасной актив, вырастут.



