Азия вновь закрылась на многолетних максимумах в понедельник

Фондовые торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе вновь показывают рекордные значения. Китайские акции выросли до многолетних максимумов в понедельник, тогда как осторожность по поводу предстоящих встреч центрального банка немного уравновесила остальные азиатские индексы.

"То, что происходит на рынке Китая сейчас, это движение розничных денег обратно в акции после долгого 5-6-летнего медвежьего рынка. Доходности от депозитов и на рынке недвижимости не двигаются, поэтому розничные инвесторы вынуждены переходить в акции", - говорит Стивен Шенг, инвестиционный стратег из SHK Private.

Федеральная резервная система США начнет двухдневные встречи во вторник, а Банк Японии должен сделать заявление по денежной политике в четверг.

Прибыль на Уолл-стрит на прошлой неделе повысила настроения в Азии. Nasdaq Composite и S&P 500 закрылись на рекордных максимумах в пятницу после очередных отчетов о доходах компаний. Среди крупных «двигателей» - Microsoft, которая подросла на 10,45% после публикации отчетов о прибыли в 61 цент на акцию при доходах в $21,73 млрд, что превзошло ожидания.

Shanghai Composite сегодня подскочил на 2,32% до семилетнего пика, тогда как индекс Hang Seng вырос на 1,54% - до самого высокого уровня с декабря 2007 года. Инвесторы не отреагировали на слабые данные, опубликованные на открытом рынке - промышленные компании показали падение прибыли за первые три месяца этого года на 2,7%, по данным Бюро Статистики.

В Гонконге HSBC подросла на 5% после объявления, что собирается переместить штаб-квартиру в Гонконг из Лондона. Застройщик Vanke потерял 0,7% после сообщения о снижении прибыли на 59% в первом квартале. В Австралии индекс S&P ASX 200 завоевал новый недельный максимум вторую сессию подряд — подрос на 0,77%.

Сравнительный индекс Японии упал ниже 20000 пунктов, так как инвесторы ожидали в первом квартале хорошие доходы тяжеловесов Canon и Fanuc. Sony потерял более 1% после сообщений в СМИ, что бывшие руководители обвиняют генерального директора Казуо Хираи в уменьшении творческого потенциала компании.

Акции южнокорейских компаний отступили до четырехлетних максимумов в 2189 пунктов, но затем индекс KOSPI упал на 0,11% - до отметки 2157,34. Среди голубых фишек - Samsung Electronics упала почти на 2%.