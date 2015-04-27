Нефть незначительно дешевеет в понедельник утром

Сегодня стоимость июньских фьючерсов на Brent упала до $65,07 за баррель. Цена на WTI снизилась до $56,87 за баррель. Котировки показывают небольшую отрицательную динамику в понедельник на фоне переизбытка предложения на рынке, о чем свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:53 по мск, стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в июне упала на 0,24% – до $65,24 за баррель. Цена барреля WTI снизилась на 0,16% – до $57,06. Фундаментальные показатели все еще неизменны, отчеты указывают на переизбыток нефти на рынке, что отражает слабый спрос.

"Стоимость "черного золота" поддерживается тем фактом, что, вероятно, нет никаких признаков успокоения конфликта в Йемене", – считает глава нефтяного и газового сектора Азиатско-Тихоокеанского региона компании EY Санджив Гупта.

Цены на нефть поддерживают новости из Йемена, где с 26 марта происходит конфликт и где началась операция "Буря решимости" во главе с Саудовской Аравией по ликвидации группировок хуситов.