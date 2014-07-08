В Азии тоже хотят заменить доллар на свою валюту

Отказаться от доллара хотят в странах Азии. В целях ограничения зависимости от нестабильного и слабеющего доллара сильнейшие страны Персидского залива начали разработку собственной валюты.

Сейчас государства-члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) ведут переговоры с ОАЭ и Оманом о возможном вступлении этих государств в валютный союз. Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и Катар уже дали согласие на такой шаг. Теперь нужно получить согласие еще двух стран, чтобы обеспечить ввод единой валюты в регионе, передает Arab News.

Образование единого валютного союза позволит устранить затраты по сделкам, которые граждане шести стран должны нести из-за наличия нескольких национальных валют в рамках одного регионального блока.

Единую валюту в регионе планировалось ввести еще в 2010 году, но этого не произошло из-за отсутствия согласия между странами по ряду вопросов, в том числе по названию новой валюты. Сначала планировалось назвать ее «халиджи», однако позже название было заменено на распространенное в арабском мире «динар».

Для экономики же собственно перечисленных шести нефтяных стран такой шаг может иметь как положительные, так и отрицательные стороны. В частности, экспортно-ориентированные страны, поставляющие на мировой рынок большие объемы нефти, быстро укрепят позиции своей новой валюты. В результате, удорожание нацвалюты будет вести к удорожанию поставляемой нефти, отчасти выливаясь в рост цен на "черное золото", отчасти ведя к снижению спроса на ресурс и поиск альтернативных поставщиков. Для экспортно-ориентированных стран такая ситуация может быть очень опасна, так как это делает поставляемые товары менее конкурентоспособными. Самым лучшим примером этого может выступать уже страдающая Германия, для которой даже текущие уровни единой валюты являются серьезным ограничителем .

По мнению аналитиков, «второй еврозоны» не будет, однако валютный альянс стран Персидского залива при этом вполне возможен, тем более что этим экономикам очень выгодно отказаться от использования доллара, при этом обретя только плюсы и почти никаких минусов. Переход на собственную валюту для расчетов внутри альянса и за его пределами может состояться очень быстро за счет того, что энергоносители, добываемые в регионе, пользуются колоссальным спросом в мире, нарушать контракты мало кто захочет, да и ценник от этого не изменится. И конкуренция доллару при таком раскладе будет нешуточная.

Есть и скептики, считающие затею малоперспективной, ссылаясь на длительность оформления такого рода союзов и на наличие разногласий между странами Ближнего Востока.

Удастся ли создать сильную альтернативу евро хотя бы в ближайшие 10-15 лет?

В то же время, происходящее в очередной раз, показывает - мир устал от доминирования одной-двух валют, другие страны также хотят иметь выгоды от своих валют наподобие тех, что имеют США. И это очень тревожный сигнал для Америки, поскольку если одна из таких затей все же свершится, то тогда у ФРС больше не будет возможности в неограниченных количествах печатать доллары ради покрытия экономических дыр.