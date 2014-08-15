В любую погоду — инвестируй грамотно, новичок

Практика показывает, что если человек, который готов к использованию инвестиционных продуктов, но еще не разобрался в них, получит низкую эффективность при работе с финансовыми инструментами. Так уж повелось, что люди следуют за толпой, а это значит, что правильный момент для использования того или иного инструмента уже упущен. Рынок почти всегда дает возможность заработать, и этой возможностью надо пользоваться.

Одна из обидных ошибок «свежеиспеченных» инвесторов – попытка ринуться в самую гущу финансовых рынков, не имея при этом необходимых знаний. Особенно это актуально для "кризисных" моментов, именно тогда довольно часто неопытные инвесторы пытаются поймать разворот рынка и начинают активно использовать различные финансовые инструменты, рассчитывая на резкую прибыль.

Но чаще всего это приводит к тому, что средства брокерского счета начинают таять, а в результате инвестор-новичок быстро лишается средств. Даже если ситуация на рынке и не кризисная, неопытный инвестор все равно может неожиданно расстаться со своими средствами.



Для того, чтобы избежать подобной ситуации, в первую очередь стоит обзавестись надежным и опытным финансовым советником. Именно он оградит вас от необдуманных инвестиций и поможет правильно учитывать риски. Стоит отметить, что советник заинтересован в том, чтобы клиент приумножил свои средства, поскольку тогда его компания получит комиссионные средства от каждой операции, которую проводит подопечный инвестор. А вот если клиент такой компании быстро будет терять деньги, то это несомненно отразится на репутации такого консультанта.

Допустим, инвестор принял решение вложить средства в акции ряда крупных компаний на российском рынке — таких, как Сбербанк, "Газпром", "Роснефть". Для защиты данной позиции ему может быть предложена покупка опциона put, который застрахует данную позицию от резкого падения и позволит компенсировать убытки, в том случае если ситуация на рынке начнет развиваться в непредвиденном направлении.

Опцион – это договор, который дает право его владельцу приобрести или продать актив по определенной цене до определенного момента времени. В данном примере опцион put – это опцион на продажу, который позволяет в случае резкого падения акций компаний продать их по цене, которая защитит от значительных потерь. Если же стоимость бумаг вырастет, то инвестор лишится премии, которая была выплачена за опцион, фактически это является стоимостью страховки.

Такая стратегия - одна из простейших разновидностей структурных продуктов, основная цель которых – снизить объем риска, который на себя берет инвестор, и обеспечить получение умеренного дохода и сохранение первоначального капитала.

Другой пример подобных инвестиций - инвестиционный депозит, который сочетает в себе классический депозит и инвестиционную схему, в рамках которого значительная часть средств направляется на классический депозит, а оставшаяся часть направляется на покупку опциона или любого другого актива. Возможны и другие вариации базовой части и инвестиционной части данного структурного инструмента.

Подобные инструменты прекрасно подходят для новичков, так как не требуют значительного опыта деятельности на финансовых рынках. Также структурные инвестиции позволяют непрофессиональному инвестору избежать постоянного и выматывающего наблюдения за ситуацией на рынке, поскольку при их формировании определяется период их действия, в рамках которого никаких срочных действий не требуется.

Таким образом, предложенные варианты инвестиционной работы позволят даже новичку в инвестиционном деле успешно действовать на финансовых рынках и получать хороший результат.